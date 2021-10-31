Atlético de Madrid domina o Betis jogando em casa e volta a vencer no Campeonato Espanhol

Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP

Triunfo colchonero no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o Atlético de Madrid recebeu o Betis pela 11ª rodada do torneio nacionais e os atuais campeões não tomaram conhecimento da equipe da Andaluzia. Em jogo realizado no Wanda Metropolitano, o Atleti venceu por 3 a 0, com gols de Carrasco, Pezzella (contra) e João Félix.GOLAÇOEm um primeiro tempo de praticamente um time só, o Atlético de Madrid finalizou 12 vezes contra apenas uma do time de Sevilha. A única que entrou foi do belga Carrasco, que recebeu de Correa e encarou a marcação de Montoya. O camisa 21 deixou o lateral na saudade e bateu no ângulo de Bravo.

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GOLAÇO... CONTRANo segundo tempo, ao melhor estilo Atlético de Madrid, os Colchoneros diminuíram o ritmo e passaram a explorar os espaços. Em jogada de bola parada, porém, o zagueiro Pezzella marcou gol contra ao cabecear para trás como se estivesse finalizando a favor do seu time.

FECHOU A CONTANa reta final, o time de Diego Simeone, que assistiu ao jogo de um camarote, pois estava suspenso, fechou a conta com João Félix. O português entrou em campo aos 25 do segundo tempo e precisou de dez minutos em campo para marcar. O assistente marcou impedimento, mas o VAR confirmou o lance.

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