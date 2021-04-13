Atlético de Madrid deve se desfazer de seis atletas na próxima temporada

O Atlético de Madrid deve dispensar seis jogadores ao término desta temporada, segundo o "El Larguero". Os nomes do meia Saúl e do zagueiro Giménez chamam a atenção, uma vez que ambos são titulares e peças chaves no time de Diego Simeone.Apesar de ter contrato até 2026, o meio-campista já foi sondado no Manchester United e pode atuar na Premier League. Já o defensor uruguaio sofreu com lesões nesta temporada, mas já foi especulado no Manchester City e Chelsea e deve ter mercado na próxima janela de transferências.
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A lista é completada com Vrsaljko, Vitolo, Dembélé e Torreira. Os dois primeiros pouco participaram da campanha do Atlético de Madrid. Já os dois últimos estão no clube por empréstimo até o final do ano e não devem renovar a permanência.