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Atlético de Madrid descarta lesão de Luis Suárez, mas atacante segue como dúvida para o clássico

Uruguaio foi substituído no início do último jogo da equipe, contra o Porto, na Champions League, por um desconforto muscular
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LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 15:36

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 15:36

Luis Suárez sentiu um desconforto muscular no último confronto do Atlético de Madrid, pela Champions League e foi substituído, bastante abalado, no início do primeiro tempo. O clube divulgou que realizou exames e não foi diagnosticada uma lesão no atleta. Porém, o atacante segue como dúvida para o clássico com o Real Madrid, no domingo, pela La Liga.No último jogo do Atlético de Madrid, a equipe saiu com a vitória por 3 a 1 contra o Porto, no Estádio do Dragão. Com o resultado, os Colchoneros ficaram em segundo lugar e conseguiram a classificação às oitavas de final da Champions League.
O clássico com o Real Madrid acontece neste domingo, às 17h, pela 17ª rodada da La Liga. Os merengues são os líderes da competição com uma vantagem de oito pontos para o segundo colocado - Sevilla. O duelo é importante para o Atlético de Madrid que ainda sonha em encostar no líder e a equipe espera contar com Luis Suárez, que é o artilheiro do time no campeonato, com sete gols.
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COMUNICADO DO ATLÉTICO DE MADRID
‘Os serviços médicos do clube realizaram exames radiológicos a Luis Suárez, na Clínica Universidad de Navarra, depois do atacante uruguaio ter desistido na primeira parte do jogo contra o Porto pela Liga dos Campeões, devido a um desconforto muscular. Os testes têm impedido que o atacante rojiblanco sofra qualquer pausa, pelo que a evolução dos seus sintomas marcará a sua disponibilidade para o clássico no próximo domingo. Luis Suárez vai continuar a realizar treinos de reabilitação individualizados e sessões diárias de fisioterapia.’
Crédito: LuisSuárez,atacanteuruguaiodoAtléticodeMadrid(Foto:Foto:©Maxppp

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