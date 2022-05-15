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Atlético de Madrid decide não renovar contrato de Suárez, que deixará o clube espanhol de graça

Jogador de 35 anos tem vínculo com o clube da capital até o fim de junho e está livre para assinar com outra equipe. Uruguaio foi peça importante no título espanhol em 2021...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 13:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 13:59
A passagem de Luis Suárez pelo Atlético de Madrid está perto do fim. Neste domingo, o clube da capital espanhola informou que não vai renovar o contrato do uruguaio de 35 anos, válido até o fim de junho, e o atacante deixará a equipe de graça.Nas redes sociais, a equipe colchonera disse que fará uma homenagem ao atleta após a partida contra o Sevilla, neste domingo, onde Suárez será titular. O mexicano Héctor Herrera também deixará o clube e será outro homenageado no Wanda Metropolitano.
+ Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus Suárez chegou ao Atlético de Madrid no início da temporada passada, após deixar o Barcelona, e foi o grande destaque do ataque do Atléti na conquista do título espanhol. Até o jogo deste domingo, foram 81 partidas disputadas pelos Colchoneros e 34 gols marcados.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
Ainda com o destino indefinido, Suárez está livre para assinar com qualquer clube. De acordo com a imprensa do Velho Continente, o jogador tem sondagens do futebol dos Estados Unidos para atuar na Major League Soccer, a MLS.
Crédito: SuárezfoiartilheirodoAtléticodeMadridnoEspanholdatemporadapassada(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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