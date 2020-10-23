Atlético de Madrid busca reanimação diante do Betis pelo Espanhol

Crédito: Ángel Gutiérrez / Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid recebe o Betis neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O time dirigido por Simeone tenta estancar a enorme ferida exposta pelo Bayern de Munique na última quarta-feira em duelo válido pela Liga dos Campeões. O confronto é direto por posições na tabela e os colchoneros buscam se recuperar de um início irregular.

Apesar do abatimento, o técnico argentino mostrou total confiança no elenco que tem para fazer uma boa partida e reverter o astral do plantel.

- O que passou, passou. A derrota foi dolorosa pelo resultado, mas acredito muito na equipe que tenho. A vejo com vontade de jogar, de ser protagonista e espero por uma boa partida amanhã. Vamos enfrentar uma equipe que com Manuel (Pellegrini) melhorou muito os resultados.

Pellegrini também fez questão de elogiar o trabalho implementado por Simeone e também busca reanimar a equipe após a última derrota em casa por 3 a 0 contra a Real Sociedad. O chileno explicou o que espera ver do time.

- Não podemos ser tão irregulares, devemos ter mais concentração e confiança. Contra todas as equipes devemos fazer considerações e analisar para saber como vamos jogar. Devemos melhorar aspectos defensivos, a maneira de atacar. Vamos seguir sendo um time que vai buscar a partida desde o começo, tomando os cuidados necessários.