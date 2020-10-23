Atlético de Madrid busca reanimação diante do Betis pelo Espanhol

O Atlético de Madrid recebe o Betis neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O time dirigido por Simeone tenta estancar a enorme ferida exposta pelo Bayern de Munique na última quarta-feira em duelo válido pela Liga dos Campeões. O confronto é direto por posições na tabela e os colchoneros buscam se recuperar de um início irregular.
Apesar do abatimento, o técnico argentino mostrou total confiança no elenco que tem para fazer uma boa partida e reverter o astral do plantel.
- O que passou, passou. A derrota foi dolorosa pelo resultado, mas acredito muito na equipe que tenho. A vejo com vontade de jogar, de ser protagonista e espero por uma boa partida amanhã. Vamos enfrentar uma equipe que com Manuel (Pellegrini) melhorou muito os resultados.
Pellegrini também fez questão de elogiar o trabalho implementado por Simeone e também busca reanimar a equipe após a última derrota em casa por 3 a 0 contra a Real Sociedad. O chileno explicou o que espera ver do time.
- Não podemos ser tão irregulares, devemos ter mais concentração e confiança. Contra todas as equipes devemos fazer considerações e analisar para saber como vamos jogar. Devemos melhorar aspectos defensivos, a maneira de atacar. Vamos seguir sendo um time que vai buscar a partida desde o começo, tomando os cuidados necessários.
O Betis está com um ponto a mais do que o Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Os mandantes estão com um calendário enxuto por conta da participação na Liga dos Campeões, enquanto os rivais tiveram uma semana cheia de treinamentos. Simeone conta com a estrela de Suárez para ganhar jogos complicados.