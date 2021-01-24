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Atlético de Madrid bate o Valencia de virada com gol de Suárez, e mantém folga na liderança do Espanhol

Time da capital, que ainda tem dois jogos por fazer, chegou aos 47 pontos. Vice-líder, o Real Madrid tem 40 pontos conquistados em 19 jogos, mas ainda coma uma partida atrasada...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 18:54

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 18:54

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Segue o vice porque o líder disparou. O Atlético de Madrid recebeu o Valencia pelo Campeonato Espanhol neste domingo, e o time de Diego Simeone venceu por 3 a 1, mais uma vez de virada, e manteve a distância na liderança em sete pontos ainda com dois jogos a menos. João Félix, Suárez e Correa marcaram para os Colchoneros, enquanto Racic abriu o placar no Wanda Metropolitano.
+ Veja a tabela da La LigaACORDOU A CORUJAApesar de jogar em casa, o Atlético de Madrid saiu atrás no placar. O Valencia inaugurou o marcador aos 11 minutos com o volante Uros Racic. O lateral-esquerdo Gayà tocou para o sérvio na intermediária, que bateu de chapa de primeira e acertou o ângulo de Oblak, sem chances para o goleiro.
TUDO IGUALAinda no primeiro tempo, o Atlético de Madrid empatou a partida. Os Colchoneros se lançaram ao ataque e deixaram tudo igual com o jovem João Félix. Lemar bateu escanteio pela direita e o português apareceu na segunda trave para desviar para o fundo do gol.
PRESENTE DE ANIVERSÁRIONo dia do seu aniversário, Suárez deu um presente para o torcedor do Atléti. O uruguaio, que completa 34 anos neste domingo, recebeu passe de João Félix aos nove minutos da etapa final e bateu com extrema categoria no canto de Doménech.
NO ESTILO SIMEONECom a vantagem no marcador, o Atlético de Madrid fez o que sabe fazer de melhor: defender-se e atacar e contra-ataque. E foi assim que o time da capital chegou ao terceiro gol. Carrasco lançou para Llorente, que invadiu a área e tocou para trás. O argentino Ángel Correa apareceu para tocar de primeira e fechar a conta.
+ Mercado da bola: os clubes que mais gastaram da temporada 2010/2011 para cá
SEQUÊNCIA​O líder Atlético de Madrid, que tem 47 pontos, volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Cádiz, fora de casa. O Valencia, por sua vez, recebe o Elche. A partida, que acontece no sábado, será um confronto direto, uma vez que os Che têm 20 pontos, na 14ª colocação, e estão a dois da zona de rebaixamento. O Elche tem 17 pontos e é o 19º colocado.

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