Atlético de Madrid bate a Real Sociedad e fica mais próximo do título espanhol

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid recebeu a Real Sociedad no Wanda Metropolitano, em Madrid, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou com vitória da equipe da casa por 2 a 1, com gols de Carrasco e Correa para o Atlético e Zubeldia para os visitantes.

Veja a tabela do EspanholPRIMEIRO GOLO Atlético de Madrid entrou em campo com o pé direito, e foi a equipe que saiu na frente do placar. Aos 14 minutos de partida, o time da casa foi ao ataque, e viu Marcos Llorente dar a assistência para Yannick Carrasco abrir o marcador no Wanda Metropolitano.

AMPLIOUAinda no primeiro tempo, o Atlético de Madrid seguiu pressionando em busca de ampliar a sua vantagem. O time de Diego Simeone finalizou oito vezes nos 45 minutos iniciais, e foi eficaz aos 28 minutos, quando Ángel Correa marcou após receber de Luis Suárez.

DIMINUIUA Real Sociedad, que parou nas mãos do goleiro Jan Oblak durante a primeira etapa, pressionou o Atlético de Madrid no segundo tempo. Após muitas chances serem criadas, Zubeldia conseguiu diminuir aos 38 minutos em assistência de Merquelanz.

TABELAO resultado da partida desta quarta-feira foi importante para o Atlético de Madrid segurar a liderança de La Liga e chegar ainda mais perto do título. A Real Sociedad, porém, abre espaço para seus adversários na briga por uma vaga na próxima Europa League.