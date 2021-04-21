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futebol

Atlético de Madrid anuncia saída oficial da Superliga

Em nota, clube afirmou que houve uma reunião no Conselho Administrativo e que a voz dos torcedores prevaleceu para a decisão de deixar o projeto...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 10:56

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 10:56
Crédito: AFP
O Atlético de Madrid anunciou sua saída da Superliga Europeia na manhã desta quarta-feira. Em nota, o clube afirma que houve uma reunião no Conselho Administrativo e que a presença da equipe no torneio precisaria do aval dos torcedores.O comunicado também afirma que o elenco e a comissão técnica colchonera ficaram satisfeitos com a decisão de deixar o projeto. Houve o entendimento de que o mérito esportivo deve estar acima de outros critérios para participar de uma competição.
Com isso, Barcelona e Real Madrid são os únicos clubes que ainda não se pronunciaram sobre a Superliga Europeia. No entanto, o projeto desidratou após diversos protestos e manifestações de torcedores em toda a Europa, gerando a debandada dos times fundadores.

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