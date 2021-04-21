Atlético de Madrid anuncia saída oficial da Superliga

O Atlético de Madrid anunciou sua saída da Superliga Europeia na manhã desta quarta-feira. Em nota, o clube afirma que houve uma reunião no Conselho Administrativo e que a presença da equipe no torneio precisaria do aval dos torcedores.O comunicado também afirma que o elenco e a comissão técnica colchonera ficaram satisfeitos com a decisão de deixar o projeto. Houve o entendimento de que o mérito esportivo deve estar acima de outros critérios para participar de uma competição.