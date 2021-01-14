Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante Moussa Dembelé por empréstimo

Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid

O atacante francês Moussa Dembelé, de 24 anos foi anunciado pelo Atlético de Madrid como reforço para o resto da temporada nesta quinta-feira. O jogador pertence ao Lyon, e foi emprestado ao time espanhol por um ano.

O Atlético de Madrid vai parar o Barça e o Real? Veja a tabela de La Liga Moussa Dembelé tem contrato com o Lyon até 2023, e estava no banco em grande parte das partidas do clube francês na atual temporada. Em 2020, o atacante foi uma das principais peças para o time chegar até as semifinais da Champions League, perdendo por 3 a 0 para o Bayern de Munique, campeão da edição.