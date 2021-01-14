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Atlético de Madrid anuncia contratação do atacante Moussa Dembelé por empréstimo

Atacante de 24 anos chega na Espanha emprestado pelo Lyon por um ano após uma grande temporada na França...

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 13:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jan 2021 às 13:34
Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid
O atacante francês Moussa Dembelé, de 24 anos foi anunciado pelo Atlético de Madrid como reforço para o resto da temporada nesta quinta-feira. O jogador pertence ao Lyon, e foi emprestado ao time espanhol por um ano.
O Atlético de Madrid vai parar o Barça e o Real? Veja a tabela de La Liga Moussa Dembelé tem contrato com o Lyon até 2023, e estava no banco em grande parte das partidas do clube francês na atual temporada. Em 2020, o atacante foi uma das principais peças para o time chegar até as semifinais da Champions League, perdendo por 3 a 0 para o Bayern de Munique, campeão da edição.
O Atlético de Madrid é líder do Campeonato Espanhol com 41 pontos, e agora contrata mais um atacante para a sua poderosa linha de frente, que já contava com o jovem João Félix e o experiente Luis Suárez.

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