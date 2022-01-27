Atlético de Madrid anuncia contratação de lateral dinamarquês

Em má fase na temporada, o Atlético de Madrid foi ao mercado em busca de reforços. Nesta quinta-feira, os colchoneros anunciaram a chegada do lateral Daniel Wass, ex-Valência. O jogador de 32 anos assinou contrato até junho de 2023 com a equipe do técnico Diego Simeone.
Revelado pelo Brondby, da Dinamarca, o jogador também somou passagens por Benfica, Evián e Celta de Vigo. Na atual temporada, Wass era titular do Valencia e já havia realizado 21 jogos. Pelo clube espanhol, conquistou a Copa do Rei na temporada 2018/2019.
Após a conquista do Campeonato Espanhol na última temporada, o Atletico de Madrid vive momento ruim e é apenas o quarto colocado, com 36 pontos, longe do líder Real Madrid, que tem 50. Na Copa do Rei, a equipe caiu nas oitavas de final diante da Real Sociedade.