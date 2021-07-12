Atlético de Madrid anuncia chegada de Rodrigo De Paul, destaque da Argentina na Copa América

Destaque da Argentina na conquista da Copa América, o meio-campista Rodrigo De Paul foi anunciado como novo reforço do Atlético de Madrid nesta segunda-feira. Aos 27 anos, o jogador que deu o passe para o gol do título marcado por Di María deixou a Udinese, da Itália.
De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, da "Sky Sports" e do jornal "The Guardian", os Colchoneros desembolsaram 35 milhões de euros (R$ 216 milhões na cotação atual) para fechar o negócio. De Paul assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2026.
- Estou muito feliz de vir para o campeão da La Liga e sei da responsabilidade que isso acarreta. É um grande passo na minha carreira futebolística. Também na hora que chego, depois de vencer a Copa América. Isso me dá mais força para ir de encontro a todas as expectativas - disse De Paul ao site oficial do clube.