Atlético de Madrid anuncia a contratação do goleiro Ivo Grbic

O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleio croata Ivo Grbic, que estava no Lokomotiva Zagreb, da Croácia. O arqueiro de 24 anos, que é visto como promessa em seu país natal, tem passagem pelas categorias de base da seleção nacional. Seu contrato é válido por quatro anos.A contratação do goleiro é para substituir o espanhol Antonio Adán, de 33 anos, que terminou o contrato com os Colchoneros e se transferiu para o Sporting, de Portugal, sem custos. Grbic chega para ser o reserva imediato do esloveno Jan Oblak.