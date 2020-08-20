Atlético de Madrid anuncia a contratação do goleiro Ivo Grbic

O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleio croata Ivo Grbic, que estava no Lokomotiva Zagreb, da Croácia. O arqueiro de 24 anos, que é visto como promessa em seu país natal, tem passagem pelas categorias de base da seleção nacional. Seu contrato é válido por quatro anos.A contratação do goleiro é para substituir o espanhol Antonio Adán, de 33 anos, que terminou o contrato com os Colchoneros e se transferiu para o Sporting, de Portugal, sem custos. Grbic chega para ser o reserva imediato do esloveno Jan Oblak.
O Atlético de Madrid não informou os valores da transferência do atleta de 1,96m, mas, de acordo com a imprensa espanhola, os valores giram em torno dos 7 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões).