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futebol

Atlético de Madrid anuncia a contratação do goleiro Ivo Grbic

Croata de 24 anos substitui Adán, que foi para o Sporting, como reserva imediato de Oblak...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 14:29

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 14:29

Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid
O Atlético de Madrid anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleio croata Ivo Grbic, que estava no Lokomotiva Zagreb, da Croácia. O arqueiro de 24 anos, que é visto como promessa em seu país natal, tem passagem pelas categorias de base da seleção nacional. Seu contrato é válido por quatro anos.A contratação do goleiro é para substituir o espanhol Antonio Adán, de 33 anos, que terminou o contrato com os Colchoneros e se transferiu para o Sporting, de Portugal, sem custos. Grbic chega para ser o reserva imediato do esloveno Jan Oblak.
O Atlético de Madrid não informou os valores da transferência do atleta de 1,96m, mas, de acordo com a imprensa espanhola, os valores giram em torno dos 7 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões).

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