Atlético de Madrid anuncia a contratação de Luis Suárez

Agora é oficial: o atacante Luis Suárez é o novo reforço do Atlético de Madrid. O clube da capital espanhola chegou a um acordo com o Barcelona pela transferência do uruguaio, que tinha contrato com os catalães somente até junho de 2021, no fim da temporada.O Atlético de Madrid não pagará nada pela transferência do camisa 9 ao Wanda Metropolitano, mas ficou acordado em contrato que caso metas sejam atingidas o Barça pode receber até 6 milhões de euros (R$ 38 milhões, na atual cotação).