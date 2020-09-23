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futebol

Atlético de Madrid anuncia a contratação de Luis Suárez

Jogador passará por exames médicos antes de assinar contrato com equipe da capital da Espanha. Barcelona anuncia coletiva de despedida para esta quinta-feira...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 19:22

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 19:22
Crédito: AFP
Agora é oficial: o atacante Luis Suárez é o novo reforço do Atlético de Madrid. O clube da capital espanhola chegou a um acordo com o Barcelona pela transferência do uruguaio, que tinha contrato com os catalães somente até junho de 2021, no fim da temporada.O Atlético de Madrid não pagará nada pela transferência do camisa 9 ao Wanda Metropolitano, mas ficou acordado em contrato que caso metas sejam atingidas o Barça pode receber até 6 milhões de euros (R$ 38 milhões, na atual cotação).
Suárez era pretendido pela Juventus, da Itália, mas não acertou com a Velha Senhora por conta de problemas com o passaporte. Sem o uruguaio, a Bianconeri acertou com Álvaro Morata, justamente do Atlético de Madrid.
DESPEDIDA E HOMENAGEM​O Barcelona confirmou que fará um evento de despedida para Suárez nesta quinta-feira e que seguidamente haverá uma coletiva de imprensa, às 12h30 (horário local, 7h30 de Brasília).

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