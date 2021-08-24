futebol

Atlético de Madrid acerta contratação de Matheus Cunha

Atacante que conquistou a medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio pode ser anunciado pelo clube espanhol ainda nesta terça-feira...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 09:13

LanceNet

Crédito: AYAKA NAITO / AFP
O Atlético de Madrid acertou a contratação do atacante Matheus Cunha por 30 milhões de euros (R$ 189 milhões) com o Hertha Berlin na noite da última segunda-feira, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O jovem de 22 anos pode ser anunciado oficialmente ainda nesta terça-feira.O jogador, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio com a Seleção Brasileira, está pendente apenas dos exames médicos. O atleta nem foi relacionado para o último jogo do Hertha Berlin contra o Wolfsburg pela Bundesliga para evitar o risco de uma lesão que pudesse atrapalhar a negociação.
A chegada de Matheus Cunha como um jogador extracomunitário irá obrigar a equipe de Diego Simeone a se desfazer de alguma peça do plantel. O argentino Nehuén Pérez, atleta colchonero, está na Itália para concluir sua ida por empréstimo para a Udinese.
O Everton, da Inglaterra, também se interessou neste mercado pelo centroavante brasileiro. O jovem de 22 anos impressionou na Olimpíada ao anotar três gols em cinco partidas, sendo um tento na final contra a Espanha, e ser um dos protagonistas do Brasil na conquista do lugar mais alto no pódio.

