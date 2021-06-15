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Atlético de Madrid acerta a contratação de Rodrigo de Paul, da Udinese

Meio-campista argentino de 27 anos acertou com o atual campeão espanhol por 35 milhões de euros...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 15:57

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 15:57

Crédito: Divulgação / Site oficial da Udinese
A equipe do Atlético de Madrid acertou a contratação do meio-campista argentino Rodrigo de Paul, da Udinese. O jogador de 27 anos, segundo a imprensa europeia, assinou com o atual campeão espanhol após os espanhóis pagarem 35 milhões de euros aos italianos.
Veja a tabela da EurocopaSegundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, da SkySports e do jornal The Guardian, o Atlético de Madrid acertou a contratação de Rodrigo de Paul por 35 milhões de euros (RS 215,7 milhões na cotação atual), e o valor será pago à Udinese.
O jogador argentino, segundo o jornalista italiano, assinará um contrato com o Atlético de Madrid até o mês de junho de 2026, e reforça a equipe campeã espanhola pelo meio de campo.
Outros clubes estavam interessados na contratação de Rodrigo de Paul, como Arsenal e Milan. Segundo Fabrizio Romano, o Arsenal nem sequer entrou em contato com a Udinese para falar sobre uma possível transferência do meio-campista.

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