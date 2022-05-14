Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-CE sai da lanterna e Botafogo-SP bate ABC; veja todos os resultados da Série C
futebol

Atlético-CE sai da lanterna e Botafogo-SP bate ABC; veja todos os resultados da Série C

Equipe cearense teve sua primeira vitória na competição ...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 20:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 20:53
Neste sábado (14), se iniciou a sexta rodada da Série C. A primeira partida foi entre desesperados que brigam na zona de rebaixamento, o Atlético-CE venceu o Altos-PI fora de casa e respira na tabela.
​O Botafogo SP bateu o ABC e subiu, tirando a oportunidade dos nordestinos de assumirem a ponta da tabela. Para fechar o dia, Floresta e Manaus duelaram e os visitantes levaram a melhor.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVEJA TODOS OS RESULTADOS
Altos-PI 0x1 Atlético-CEBotafogo-SP 2x0 ABC Floresta 0x1 Manaus
Crédito: Altos-PIxAtlético-CE-SérieC(Foto:MarceloCardoso/GP1Esportes/TwitteroficialdoAltos-PI

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

abc
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Projeto para desafogar o trânsito na Serra
Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados