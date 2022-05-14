Atlético-CE sai da lanterna e Botafogo-SP bate ABC; veja todos os resultados da Série C

Neste sábado (14), se iniciou a sexta rodada da Série C. A primeira partida foi entre desesperados que brigam na zona de rebaixamento, o Atlético-CE venceu o Altos-PI fora de casa e respira na tabela.

​O Botafogo SP bateu o ABC e subiu, tirando a oportunidade dos nordestinos de assumirem a ponta da tabela. Para fechar o dia, Floresta e Manaus duelaram e os visitantes levaram a melhor.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVEJA TODOS OS RESULTADOS