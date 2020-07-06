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futebol

Atlético busca classificação antecipada para Liga dos Campeões

Equipe de Simeone pode conseguir vaga caso vença Celta de Vigo fora de casa e Villarreal tropece diante do Getafe. Mandantes buscam distância da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 14:42

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 14:42

Crédito: Atlético de Madrid vive grande fase no Campeonato Espanhol (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP
O Atlético de Madrid viaja para encarar o Celta de Vigo e busca garantir, de maneira antecipada, uma vaga na próxima Liga dos Campeões nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília). O time de Simeone está em 3º lugar, oito pontos na frente do Villarreal, que ocupa a 5ª colocação, e duela contra um adversário que luta para se distanciar da zona do rebaixamento, apesar de ter seis pontos de vantagem para o Mallorca.
Simeone contou sobre o trabalho que todo o elenco fez durante a quarentena e que leva os colchoneros a terem os bons resultados desde o retorno do Campeonato Espanhol.
- Fizemos um bom trabalho na quarentena, conversamos muito e trabalhamos situações de jogo. Um bom trabalho físico feito em suas casas. Boa rotação de jogadores na equipe que mais atuou a cada três dias. Tínhamos que nos adaptar às circunstâncias. Temos que seguir, nada terminou. Os campeonatos se decidem sempre no final.
Por outro lado, o Celta de Vigo não vive um bom momento após sofrer uma goleada para o Mallorca e um empate contra o Betis nas duas últimas rodadas. A missão será difícil, pois o Atlético está invicto desde a volta da paralisação do futebol, mas mesmo com tropeços, a permanência na primeira divisão, principal objetivo do time no momento, parece cada vez mais próxima.

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