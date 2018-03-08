Atlético bate o Cuiabá fora de casa e fica em vantagem na Copa Verde

Mesmo fora de casa, na Arena Pantanal (MT), o Atlético Itapemirim não tomou conhecimento do Cuiabá e venceu por 3 a 2, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. Com o resultado, agora o Galo da Vila joga pelo empate na partida de volta, que acontece no dia 17 de março, em Itapemirim, para chegar às semifinais da competição. Ao Cuiabá, resta apenas vencer por pelo menos dois gols de vantagem. Um novo 3 a 2, para o Cuiabá, leva para os pênaltis.
O Galo da Vila abriu o placar aos 34 minutos. Após chutão de Kleber Viana, Pikachu aproveitou a desatenção da defesa do Cuiabá para finalizar no canto direito do goleiro Victor Souza. E logo no primeiro minuto do segundo tempo os visitantes ampliaram: o atacante Franklin roubou a bola da zaga do Cuiabá para finalizar de perna direita.
De pênalti, aos 14, Hiltinho diminuiu para o Cuiabá, mas, nos acréscimos, o Atlético ampliou a vantagem novamente: Bruno cruzou na área, Vitor entra sozinho na área e marcou de cabeça. Aos 50, Tiago Etges marcou o segundo gol dos donos de casa, mas não foi o suficiente para reverter o placar.
Ficha técnica
Cuiabá 2 x 3 Atlético Itapemirim
Estádio: Arena Pantanal (Cuiabá-MT)
Árbitro: Edmar Campos Encarnaçao (AM)
Cuiabá: Victor Souza; Weriton, Ednei, Marcelo Xavier e Quaresma; Magno, Rodrigo Ferreira (Tiago Etges), Doda e Hiltinho (André Mensalão); Bruno Alves (Adalgiso Pitbull) e Jenison. Técnico: Itamar Schülle
Atlético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe (Bruno; Vitor, Araruama e Fabiano; Franklin (Chiquinho), Pikachu (Kaio) e Eraldo. Técnico: Zé Humberto
Gols: Pikachu, aos 34 minutos do 1º tempo. Franklin, a 1, Hiltinho, aos 14, Vitor, aos 47, e Tiago Etges, aos 50 minutos do 2º tempo.
Público e renda: Portões fechados