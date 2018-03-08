Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Copa Verde

Atlético bate o Cuiabá fora de casa e fica em vantagem na Copa Verde

Com o placar de 3 a 2, agora o Galo da Vila precisa apenas de um empate em Itapemirim para chegar à semifinal

Publicado em 08 de Março de 2018 às 01:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 01:06
Mesmo fora de casa, na Arena Pantanal (MT), o Atlético Itapemirim não tomou conhecimento do Cuiabá e venceu por 3 a 2, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. Com o resultado, agora o Galo da Vila joga pelo empate na partida de volta, que acontece no dia 17 de março, em Itapemirim, para chegar às semifinais da competição. Ao Cuiabá, resta apenas vencer por pelo menos dois gols de vantagem. Um novo 3 a 2, para o Cuiabá, leva para os pênaltis.
O Galo da Vila abriu o placar aos 34 minutos. Após chutão de Kleber Viana, Pikachu aproveitou a desatenção da defesa do Cuiabá para finalizar no canto direito do goleiro Victor Souza. E logo no primeiro minuto do segundo tempo os visitantes ampliaram: o atacante Franklin roubou a bola da zaga do Cuiabá para finalizar de perna direita.
De pênalti, aos 14, Hiltinho diminuiu para o Cuiabá, mas, nos acréscimos, o Atlético ampliou a vantagem novamente: Bruno cruzou na área, Vitor entra sozinho na área e marcou de cabeça. Aos 50, Tiago Etges marcou o segundo gol dos donos de casa, mas não foi o suficiente para reverter o placar.
Ficha técnica
Cuiabá 2 x 3 Atlético Itapemirim
 Estádio: Arena Pantanal (Cuiabá-MT)
Árbitro: Edmar Campos Encarnaçao (AM)
Cuiabá: Victor Souza; Weriton, Ednei, Marcelo Xavier e Quaresma; Magno, Rodrigo Ferreira (Tiago Etges), Doda e Hiltinho (André Mensalão); Bruno Alves (Adalgiso Pitbull) e Jenison. Técnico: Itamar Schülle
 Atlético Itapemirim: Bambu; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe (Bruno; Vitor, Araruama e Fabiano; Franklin (Chiquinho), Pikachu (Kaio) e Eraldo. Técnico: Zé Humberto
Gols: Pikachu, aos 34 minutos do 1º tempo. Franklin, a 1, Hiltinho, aos 14, Vitor, aos 47,  e Tiago Etges, aos 50 minutos do 2º tempo.
Público e renda: Portões fechados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados