Atlético-BA brilha e vence Floresta pela Copa do Nordeste

O Atlético-BA venceu, por 2 a 1, o Floresta, neste domingo (6). Os times, que se encontraram no Estádio Barretão, no Ceará, duelaram pela 7ª e penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Com o resultado, a equipe baiana alcança a 5ª colocação, com sete pontos. Enquanto isso, o Floresta se mantém na zona de rebaixamento. Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPRESSÃO E GOLS!

Com maior pressão, os baianos não deixaram o Floresta fazer grandes criações. Aos 18, enfim, conseguiram sair à frente do placar. Em escanteio cobrado, Matheus bateu, mas Marcão defendeu. Na sequência, Rael, de cabeça, aproveitou sobra na área e mandou para o fundo das redes. O time da casa tentou igual a marcação, mas não teve grandes chances. No final da etapa, o Floresta mostrou a sua reação e conseguiu sair no empate. Aos 45, em cruzamento na área, Paulo Vyctor aproveitou e mandou de perna direita para o fundo das redes, deixando tudo igual.

PÊNALTI!

O duelo seguiu bastante truncado, com as duas equipes buscando o gol a todo momento. Flávio Torres cabeceou para fora, aos 35, e perdeu a chance de mudar o panorama do placar. Pouco tempo depois, o árbitro deu pênalti por falta de Maílson em Giovanne. Na cobrança, Rael bateu firme e colocou os visitantes em vantagem novamente. FICHA TÉCNICAFLORESTA X ATLÉTICO-BA

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)​Data: 06/03/2022 - 15h (de Brasília)Árbitro: Mayron Frederico dos Reis Novais (MA)Assistentes: Antonio Adriano de Oliveira (MA) e Antonio Fernando de Sousa Santos (MA)​Cartões amarelos: Dudu (Floresta)Cartões vermelhos: -

GOLS: Rael (18'/1ºT) (0-1); Paulo Vyctor (45'/1ºT) (1-1); Reninha (35'/2ºT) (1-2)

FLORESTA (Técnico: Ricardo Drubsky)

Marcão; Yago Rocha, Mailson, Dudu e Fábio Alves; Jô, Thalison (Pedro Rocha, aos 34'/2ºT) e Igor Oliveira (Brandão, aos 16'/2ºT); Rendel Andrade (Athyrson, aos 25'/2ºT), Flávio Torrs e Paulo Vyctor.

ATLÉTICO-BA (Técnico: Agnaldo Liz)

Jhon; Édson, Bruno, Lídio e Matheus; Sobral, Jeferson e Dionísio; Emerson, Rael e Cesinha.