Atletas em recuperação realizam trabalhos físicos enquanto delegação do São Paulo treina no Peru

Enquanto a delegação do São Paulo está no Peru, onde já se prepara para enfrentar o Sporting Cristal, nesta terça-feira (20), para a estreia do time na Libertadores, os atletas que estão em recuperação de lesões realizaram trabalhos físicos no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira (19).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Mais avançados na recuperação, os meias Hernanes e Gabriel Sara trabalharam com os atletas que não foram relacionados para a partida de estreia na Libertadores. Os trabalhos foram realizados no campo e foram atividades físicas. O lateral Orejuela e o zagueiro Walce ainda estão sendo observados com mais cuidados e, nesta segunda-feira, correram no gramado sob supervisão dos fisioterapeutas do Reffis. O Tricolor vai a campo nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília) para enfrentar o Sporting Cristal, do Peru, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Embalado após vencer quatro partidas em uma semana, o time espera começar a Libertadores com o pé direito.