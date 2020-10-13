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futebol

Atletas do United estão insatisfeitos por clube não pedir saída de Romero

Goleiro argentino esteve próximo de acerto com o Everton, mas cobrança de taxa por empréstimo afastou jogador do clube de Ancelotti. Romero é a 4ª opção do United...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 11:13

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 11:13

Crédito: AFP
Os jogadores do Manchester United estão desapontados com os dirigentes do clube por não permitirem a saída do goleiro Sergio Romero, segundo a “ESPN”. O argentino foi rebaixado a 4º arqueiro nesta temporada e os Red Devils não aceitaram ofertas menores do que 10 milhões de libras (R$ 72 milhões), o que afastou o Everton e outros interessados pelo veterano de 33 anos.
Os companheiros de equipe acreditam que o argentino merecia um tratamento melhor após cinco anos defendendo a camisa do Manchester United. Romero tinha a chance de ir para o time de Ancelotti por empréstimo, mas o clube optou por pegar Robin Olsen após os Red Devils pedirem uma taxa por ceder o atleta.
O argentino está insatisfeito com a situação e sua esposa, Eliana Guercio, reclamou do clube de Old Trafford nas redes sociais por dificultar a saída do marido. Romero ainda pode voltar a atuar na América do Sul, uma vez que a janela de transferências para equipes sul-americanas só fecha no próximo dia 29 de outubro.

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