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futebol

Atletas do Grêmio são flagrados em festa e torcedores reprovam na web

Situação ocorreu em casa noturna com música ao vivo na cidade de Canoas envolvendo Rafinha, Geromel, Diego Souza e Luiz Fernando...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 10:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 10:33
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Em imagens que começaram a circular nas redes sociais na noite do último domingo (15), quatro jogadores do Grêmio foram filmados participando de uma festa em casa noturna na cidade de Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo apurado pelo Futebol Latino, o evento seria a comemoração do aniversário do zagueiro Paulo Miranda, que completou 33 anos de idade no último domingo. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO lateral Rafinha, o zagueiro Geromel e os atacantes Diego Souza e Luiz Fernando aparecem cantando durante o show de um grupo de pagode que, além do aspecto sanitário com relação a pandemia, pegou mal junto a torcida gremista pelo momento de resultados ruins.
- Até o Geromel em pagode velho, sério eu tô sem chão. Somos palhaços mesmo, a gente que fica aqui criando tese pra achar solução, você que é sócio, você que compra camisa, nós somos todos trouxas, essa é a real - postou a conta Grêmio da Depressão.
- Geromel foi irresponsável, ele sempre deu a vida pelo time mas ele errou. Não dá pra passar pano na situação que tá o clube, o Geromel não é maior que o Grêmio - afirmou a usuária do Twitter @lealslivia.
- Que loucura até o Geromel em pagode depois de mais uma derrota do gremio no Brasileirão, essa aí me quebrou. Só comprovou mais a série B ano que vem - acrescentou o usuário Felipe Simão.
Depois do revés na última rodada para o São Paulo, o Grêmio busca sua terceira vitória em 15 rodadas do Brasileirão visitando na próxima quinta-feira (19) o Cuiabá. A partida, marcada para às 19h (de Brasília), ocorrerá na Arena Pantanal.

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