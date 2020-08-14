Atletas do Barcelona testam negativo para Covid-19 antes da partida

Todos os jogadores do Barcelona que realizaram os exames de Covid-19 na última quinta-feira testaram negativo e estão aptos para a partida diante do Bayern de Munique nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), segundo o jornal ”Mundo Deportivo”. Além dos 25 jogadores, o staff técnico e pessoal da equipe também não estão infectados.Apenas Todibo, que estava de férias e retornou de empréstimo para iniciar a pré-temporada, foi testado positivo, mas já está isolado e fazendo quarentena. O zagueiro francês não teve contato com o grupo de jogadores que viajaram para Portugal para a disputa da fase final da Liga dos Campeões.