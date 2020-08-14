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futebol

Atletas do Barcelona testam negativo para Covid-19 antes da partida

25 jogadores, staff técnico e pessoal do clube se submeteram aos testes na última quinta-feira como parte do protocolo da Uefa. Barça terá força máxima diante do Bayern...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 11:25

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 11:25

Crédito: Barcelona terá força máxima para encarar Bayern de Munique nesta sexta-feira (Divulgação/Barcelona
Todos os jogadores do Barcelona que realizaram os exames de Covid-19 na última quinta-feira testaram negativo e estão aptos para a partida diante do Bayern de Munique nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), segundo o jornal ”Mundo Deportivo”. Além dos 25 jogadores, o staff técnico e pessoal da equipe também não estão infectados.Apenas Todibo, que estava de férias e retornou de empréstimo para iniciar a pré-temporada, foi testado positivo, mas já está isolado e fazendo quarentena. O zagueiro francês não teve contato com o grupo de jogadores que viajaram para Portugal para a disputa da fase final da Liga dos Campeões.
Com isso, o Barcelona terá força máxima para encarar a equipe bávara, uma vez que irá contar com os retornos de Vidal e Busquets, suspensos para o duelo contra o Napoli nas oitavas de final, além de ter Dembélé, com alta médica, como opção. Griezmann, que retornou de lesão na partida anterior, também deve jogar e estar com mais ritmo de jogo.

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