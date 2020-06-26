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Atletas do Atlanta United falam sobre a colalizão dos atletas negros

Miles Robinson e Mo Adams comentam o que esperam do movimento recém criado dos pelos jogadores  que atuam nos Estados Unidos para o combate a atos racistas...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 16:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 16:49
Crédito: Divulgação/Atlanta United
O defensor Miles Robinson e o meia Mo Adams, do Atlanta United, se juntaram à recém-formada Black Players Coalition of MLS (coalizão dos jogadores negros da MLS) , que visa a combater as desigualdades raciais e impactar positivamente as comunidades negras nos Estados Unidos e no Canadá. Adams e Robinson, durante um podcast no Atlanta Journal, enfatizaram a importância de o grupo ser liderado por jogadores, mostrando como eles estão dispostos a falar.- O fato de ser dirigido por jogadores destacou que nós, jogadores negros da liga, precisamos de uma plataforma para expressar nossa opinião - disse Adams.- Ao nos unirmos, há uma sensação de força entre os jogadores e o vínculo que criamos nas últimas semanas ou meses, seja qual for, foi essencial para impulsionar isso - disse.
Black Players Coalition of MLS foi criado na esteira das muitas manifestações dos movimentos negros após a morte de George Floyd no dia 25 de maio em Minneapolis, por asfixia ao ser imobilizado e ter o seu pescoço apertado por joelhada pelo policial Derek Chauvin, que se encontra preso. A atitude gerou uma série de manifestações antirracistas ao redor do mundo.E MAIS:Time da Libertadores pode perder atacante para a MLSJogador da MLS reforça temor pelo racismo em abordagem policialJogadores da MLS fazem coalizão por combate ao racismoChance de astro internacional no Rio e mais! A manhã do mercadoBarcelona visita o Celta em busca da liderança do EspanholConfira os títulos do Liverpool durante o jejum na Premier LeagueO dia do mercado: Coutinho pode voltar à InglaterraSávio analisa o ótimo momento vivido por Vinicius Jr no Real E MAIS:

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