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futebol

Atletas da base completam treinamento em reapresentação do Corinthians

Cinco jogadores de categorias inferiores participaram das atividades comandadas por Sylvinho nesta segunda-feira (7)...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 18:59

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 18:59

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta segunda-feira (7), após a vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, no último domingo (6), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Independência, em Belo Horizonte.
Como de praxe, os titulares contra o Coelho não foram a campo, tendo ficado apenas na parte interna do CT Joaquim Grava, para trabalho regenerativo.Cinco atletas das categorias de base completaram os trabalhos: o goleiro Alan Gobetti; os zagueiros Belezi e Léo Paraiso; e os laterais Igor Formiga e Reginaldo.
A comissão comandada por Sylvinho promoveu um trabalho de marcação e passes em espaço reduzido com grupos formados por três jogadores, seguido de uma atividade técnica em campo reduzido, com dois minigols na entrada de cada grande área e dois times tentando marcar os gols, mas podendo dar até três toque na bola apenas.
O elenco corinthiano volta aos treinos na tarde desta terça-feira (8) e após isso os relacionados para o duelo contra o Altético-GO, nesta quarta-feira (9), às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, já embarcarão em viagem à Goiânia.
Derrotado por 2 a 0, em casa, no jogo de ida, o Timão terá que vencer o Dragão por três gols de diferença, ou dois para levar a decisão para os pênaltis.

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