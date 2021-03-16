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Atleta relembra assalto na França: 'Colocaram uma pistola na minha cabeça durante 10 minutos'

Após criminosos invadirem as casas de Di María e Marquinhos, do PSG, Florent Balmont contou episódio vivido em 2008 quando era jogador do Lille...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 08:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 08:32
Crédito: Balmont jogou no Lille por oito temporadas (AFP
Após os assaltos nas casas de Di María e Marquinhos no último domingo, Florent Balmont, ex-jogador do Lille, relembrou o pesadelo que passou quando teve sua casa invadida em 2008. Em entrevista ao “Le Parisien”, o veterano afirmou que o episódio mudou a rotina da vida da família e que passou a ter segurança em sua casa.- Estava dormindo em casa e jogaria no dia seguinte. Três pessoas abriram a porta e disseram que iam pegar a chave do meu carro. Eles jogaram minha esposa no chão e colocaram uma pistola na minha cabeça durante 10 minutos. Minha filha tinha quatro anos e não saiu do quarto de cima, mas viu tudo.
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O ex-meia também contou como tentou retomar a vida após o susto sofrido e como a filha reagiu ao assalto.
- O clube colocou segurança. Durante este período, passamos todas as nossas noites no mesmo quarto: eu, minha esposa, minha filha de quatro anos e a menor, que tinha 11 meses. Eu e minha esposa conseguimos superar esse episódio por conta própria, mas ele perseguiu minha filha por muitos anos.
O Paris Saint-Germain deve oferecer aos jogadores o serviço de segurança particular por 24 horas por um período de tempo. No último domingo, Di María foi substituído durante o jogo contra o Nantes após Mauricio Pochettino ficar sabendo da situação de sua família através de Leonardo, diretor esportivo.

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