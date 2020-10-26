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futebol

Atleta do Belenenses testa positivo para Covid-19 e não enfrenta Benfica

Identidade do atleta não foi divulgada pelo clube, mas jornal português afirma que é um nome constantemente escalado pelo técnico Petit no time titular...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 11:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 11:28
Crédito: Belenenses encara o Benfica nesta segunda-feira pelo Campeonato Português (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Um jogador do Belenenses foi diagnosticado com Covid-19 poucas horas antes da partida contra o Benfica desta segunda-feira. O clube não revelou a identidade do atleta, mas o jornal “A Bola” afirma que é um nome constantemente visto na equipe titular dirigida por Petit. A partida está marcada para acontecer às 17h15 (horário de Brasília).
O infectado não se encontrou com o restante do elenco na noite do último domingo, cumprindo todas as medidas estabelecidas pelo protocolo sanitário. Os resultados dos exames do plantel e comissão técnica, além de funcionários, deu negativo. O Belenenses ocupa a 12ª colocação e encara o líder do Campeonato Português.

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