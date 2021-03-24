Atleta de Cotia reclama de São Paulo estar 'montando um time Sub-40'

Crédito: Reprodução/ Twitter @SPFCInfoss

O meio-campista das categorias de base do São Paulo, Victor Hugo, usou suas redes sociais para protestar contra a falta de oportunidade de atuar entre o elenco profissional do clube. O atleta reclamou das contratações de jogadores mais experientes para o Tricolor, dizendo que o clube está 'montando um time Sub-40'.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Em seu Instagram, Victor Hugo respondeu perguntas de seus seguidores. Ao ser questionado se preferiria ganhar titularidade primeiro no São Paulo ou se optaria por se aventurar na Europa logo cedo, o meia não poupou palavras para reclamar de sua condição atual no clube.

- Hoje em dia tá f***, os caras 'tá' montando um time Sub-40' - afirmou o atleta.

Victor Hugo apagou a postagem após a repercussão, mas não rápido o suficiente para que a imagem começasse a rodar a internet, em páginas de torcedores do São Paulo e afins.

A situação gerou a insatisfação de torcedores, que chegaram a pedir, inclusive, que o atleta saia no clube, chegando a comentar as fotos do meia no Instagram, desaprovando sua declaração e o modo com o qual de dirigiu ao time que defende. Pouco depois da polêmica, o atleta se retratou em seu Instagram, afirmando que foi mal interpretado.

- Estou a uma década nesse clube, estou vendo algumas pessoas me interpretando de forma errada... só quero dizer que não houve nenhuma maldade, sou cria e a favor da instituição, aqui é São Paulo nem tenta - publicou o meia.