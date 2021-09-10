Atleta amputado personagem de série da Betafir.net comemora recorde de medalhas em Tóquio-2020

Crédito: Divlugação/Betfair.net

O Brasil deu show nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, que terminaram no último domingo . A delegação nacional saiu do Japão com o melhor desempenho em sua história, com 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. O país ficou na sétima colocação na classificação geral. Os resultados foram comemorados por Alex Sandro Firmino da Silva, personagem principal do segundo episódio da série 'INCOMPARÁVEL' da Betfair.net, parceira oficial da Libertadores.A série conta histórias inspiradoras de fãs dos clubes brasileiros que disputam a atual edição do torneio continental. A trajetória de Alex Sandro é exemplo para os 259 atletas que estiveram nos Jogos de Tóquio e também para muitos brasileiros que vêem o esporte como ferramenta de inclusão.

O ex-jogador de futebol para amputados do São Paulo acredita que os resultados do Brasil em Tóquio-2020 podem motivar mais pessoas com deficiência a praticar esportes paralímpicos, principalmente os jovens. No Japão, 39 participantes tinham menos de 23 anos, o que corresponde a 17% do total da equipe nacional.

O futebol para amputados, praticado por Alex, não faz parte do programa dos Jogos Paralímpicos. Em Tóquio, o Brasil conquistou o pentacampeonato no futebol de cinco, para deficientes visuais.

- Com toda certeza esses resultados podem motivar mais praticantes, incluindo os jovens. Foi muito gratificante ver cada atleta dando o melhor de si lá no Japão. Foi uma grande fonte de inspiração para qualquer pessoa, com ou sem deficiência. Foi uma competição excelente de alto nível, e de muito foco e determinação para cada atleta que trabalhou para chegar até as medalhas. Se houvesse mais apoio, muitos países teriam resultados bem melhores nas Paralimpíadas - disse o são-paulino Alex Sandro.

Ele foi personagem de um episódio especial que contou sua reinvenção, agora no paradesporto, após perder a perna esquerda em um acidente de motocicleta em dezembro de 2016.

O objetivo dos episódios da série 'INCOMPARÁVEL', produzida pela Betfair.net em parceria com a Goal Click, foi proporcionar uma plataforma para os fãs expressarem sua paixão pelo esporte mais popular do mundo. A produção mergulhou profundamente na cultura dos fãs do futebol brasileiro e colocaram um holofote em suas histórias nunca antes contadas.