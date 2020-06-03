Atlante pode 'migrar' para a elite mexicana de forma curiosa, diz jornal

O futebol mexicano pode assistir a uma grande reviravolta. De acordo com o diário "El Universal", o Atlante está próximo de voltar à elite por meio de uma jogada financeira: os donos do clube vão comprar os direitos de administrar o Querétaro.

O Grupo Caliente, dono dos "Gallos Blancos", já estaria preparando a oferta para os donos do Atlante. Com isto, o clube não só voltaria à elite do futebol mexicano após seis anos, como também migraria de cidade: vai mandar os jogos no Azteca.

Ainda existe uma dúvida se a mudança acontecerá de maneira imediata ou em até um ano. No Artigo 56 da Federação Mexicana, há a exigência de esperar um ano para um clube mudar de estado. Entretanto, o Querétaro, mesmo atuando há muitos anos no mesmo local, foi adquirido recentemente pelo Grupo Caliente. Cabe à Federação bater o martelo. E MAIS:La Bombonera, Maracanã... Os estádios mais vibrantes do mundoJô, André Santos... Veja a lista dos piores negócios da Premier LeagueDe volta nessa quarta-feira, Liga Portuguesa tem recorde de brasileirosPresidente do Benfica diz que se não fosse a COVID-19 teria feito mais de R$ 1 bilhão em venda de jogadores E MAIS: