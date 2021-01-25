Atlanta United anuncia a contratação do atacante Lisandro López

Crédito: Divulgação/Racing

O Atlanta United anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Lisandro López, de 37 anos. O jogador, que já conta com muita experiência em sua carreira, chega aos Estados Unidos em uma fase final de sua passagem pelo futebol, mas podendo contribuir muito para a sua nova equipe.

Veja a tabela do InglêsLisandro, que estava em sua passagem pelo Racing desde 2016, chegou ao final de seu contrato, e assinou com o Atlanta United sem uma taxa de transferência. Sua passagem pelo time da Major League Soccer será a primeira nos Estados Unidos, e o atacante será treinado por outro argentino, Gabriel Heinze, ex-zagueiro e ex-treinador do Vélez Sarsfield.