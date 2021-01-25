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futebol

Atlanta United anuncia a contratação do atacante Lisandro López

Jogador argentino de 37 anos foi anunciado oficialmente pelo clube do Estados Unidos nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 14:29

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 14:29

Crédito: Divulgação/Racing
O Atlanta United anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Lisandro López, de 37 anos. O jogador, que já conta com muita experiência em sua carreira, chega aos Estados Unidos em uma fase final de sua passagem pelo futebol, mas podendo contribuir muito para a sua nova equipe.
Veja a tabela do InglêsLisandro, que estava em sua passagem pelo Racing desde 2016, chegou ao final de seu contrato, e assinou com o Atlanta United sem uma taxa de transferência. Sua passagem pelo time da Major League Soccer será a primeira nos Estados Unidos, e o atacante será treinado por outro argentino, Gabriel Heinze, ex-zagueiro e ex-treinador do Vélez Sarsfield.
A experiência de Lisandro López o fez somar passagens por diferentes países. O atacante passou por Racing (duas vezes), Porto, Lyon, Al-Gharafa e Internacional. Em 514 partidas disputadas em toda a sua carreira, o argentino marcou 210 gols.

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