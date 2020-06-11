Ativista LGBTI+ pede na justiça apreensão de passaporte de Neymar

Agripino Magalhães, ativista LGBTI+, em entrevista ao jornal 'EXTRA', revelou que pediu na Justiça a apreensão do passaporte de Neymar, para que o jogador não deixe o país e, consequentemente, não atrapalhe as investigações de um possível caso de homofobia. Agripino acusa o camisa 10 do PSG e um grupo de amigos de crime de homofobia e formação de quadrilha.
- Eu, como ativista dos direitos da População LGBTI+, junto com o doutor Ângelo Carbone e equipe, de advogados vamos a justiça hoje pedir a apreensão do Passaporte do jogador Neymar Jr.- disse Agripino.
Em áudio vazado na internet, Neymar xinga o namorado de sua mãe, Thiago Ramos, de 'viadinho'. O ativista destacou que denúncia contra Neymar e seus amigos são pelos crimes de homofobia, incitação ao ódio e ameaça de morte de um LGBTI+. E MAIS: