Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ativista LGBTI+ pede na justiça apreensão de passaporte de Neymar

Agripino Magalhães acusou o camisa 10 do PSG e um grupo de amigos de crime de homofobia e formação de quadrilha após áudio vazado na internet...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2020 às 20:40

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 20:40

Crédito: Reprodução/Twitter
Agripino Magalhães, ativista LGBTI+, em entrevista ao jornal 'EXTRA', revelou que pediu na Justiça a apreensão do passaporte de Neymar, para que o jogador não deixe o país e, consequentemente, não atrapalhe as investigações de um possível caso de homofobia. Agripino acusa o camisa 10 do PSG e um grupo de amigos de crime de homofobia e formação de quadrilha.
- Eu, como ativista dos direitos da População LGBTI+, junto com o doutor Ângelo Carbone e equipe, de advogados vamos a justiça hoje pedir a apreensão do Passaporte do jogador Neymar Jr.- disse Agripino.
Em áudio vazado na internet, Neymar xinga o namorado de sua mãe, Thiago Ramos, de 'viadinho'. O ativista destacou que denúncia contra Neymar e seus amigos são pelos crimes de homofobia, incitação ao ódio e ameaça de morte de um LGBTI+. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Passageiro assiste vídeo de abuso infantil e acaba detido dentro de ônibus em Vitória
Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados