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Ativista dos direitos LGBTQIA+ invade o campo de Alemanha x Hungria com bandeira arco-íris

Manifestação é uma resposta ao posicionamento da Uefa contra a escolha da Alemanha de iluminar o estádio como posicionamento de apoio aos direitos LGBTQIA+...
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Publicado em 

23 jun 2021 às 17:34

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 17:34

Crédito: MATTHIAS HANGST / POOL / AFP
Antes do confronto entre Alemanha e Hungria nesta quarta-feira, um ativista dos direitos LGBTQIA+ invadiu o campo da Allianz Arena, em Munique, segurando uma bandeira arco-íris. O protesto é uma resposta às escolhas da Uefa de reprimir o posicionamento da Federação Alemã.
Veja a tabela da EurocopaDurante a execução dos hinos nacionais, um homem invadiu o campo da Allianz Arena portando uma bandeira arco-íris para protestar contra o posicionamento da Uefa de reprimir a defesa dos direitos LGBTQIA+ e também contra as decisões do governo húngaro contra a homossexualidade.
A Federação Alemã havia decidido mudar as luzes da Allianz Arena para as cores da bandeira arco-íris para apoiar a comunidade LGBTQIA+ em meio à aprovação de uma lei na Hungria que restringe os direitos de informação dos jovens com relação à homossexualidade e transexualidade.
A decisão da cidade de Munique e da Federação Alemã, porém, foi considerada como um ato político pela Uefa, que proibiu a mudança das luzes da Allianz Arena. Dessa forma, muitos torcedores alemães foram ao estádio com a bandeira arco-íris.
No Twitter, a Federação de Futebol da Alemanha postou uma foto em que a bandeira arco-íris aparece ao lado da bandeira do país.

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