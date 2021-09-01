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Atividades físicas e no campo: São Paulo começa período de treinos

Jogadores do Tricolor realizaram avaliações individuais na academia e treinaram com bola no CT da Barra Funda. Time tem praticamente duas semanas de treino antes dos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 16:00

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:00

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
Nesta quarta-feira (1), o São Paulo deu início ao período de treinamentos sem interrupções. Sem jogos até o dia 12 de setembro, o treinador Hernán Crespo aproveitou a pausa nas partidas para aperfeiçoar as condições dos atletas, problema recorrente da equipe, e para seguir implementando seu estilo de jogo e preparando o time para a volta dos campeonatos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Assim, os treinos desta quarta-feira mesclaram atividades físicas e atividades no gramado, trabalhando aspectos táticos e técnicos.
Recentemente, desgastes e lesões atormentam a comissão técnica, que sofre com os recorrentes desfalques, geralmente por questões musculares.
Antes da pausa, o Tricolor era desfalcado por Arboleda, Welington, William e Marquinhos, os quatro trabalhando para recuperarem-se de lesões. William é reincidente no departamento médico, Arboleda voltou de contratura muscular e logo retornou à lista de lesionados, enquanto Marquinhos e Welington tiveram estiramentos no músculo da coxa.
Além disso, a comissão de Hernán Crespo nunca teve tanto tempo à sua disposição para treinar a equipe e aperfeiçoar questões técnicas e táticas, devido ao calendário cheio.Com a pausa devido à data FIFA, o São Paulo conta com duas semanas para focar nos treinos e se preparar para um retorno importante das competições.
No dia 12 de setembro, o Tricolor enfrenta o Fluminense fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Apenas três dias depois, no dia 15 de setembro, o time volta a jogar fora de casa, na Arena Castelão, onde decide a classificação para as semifinais da Copa do Brasil contra o Fortaleza. O primeiro jogo terminou empatado por 2 a 2 no Morumbi, deixando o confronto em aberto.

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