Atividades físicas e no campo: São Paulo começa período de treinos

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

Nesta quarta-feira (1), o São Paulo deu início ao período de treinamentos sem interrupções. Sem jogos até o dia 12 de setembro, o treinador Hernán Crespo aproveitou a pausa nas partidas para aperfeiçoar as condições dos atletas, problema recorrente da equipe, e para seguir implementando seu estilo de jogo e preparando o time para a volta dos campeonatos.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Assim, os treinos desta quarta-feira mesclaram atividades físicas e atividades no gramado, trabalhando aspectos táticos e técnicos.

Recentemente, desgastes e lesões atormentam a comissão técnica, que sofre com os recorrentes desfalques, geralmente por questões musculares.

Antes da pausa, o Tricolor era desfalcado por Arboleda, Welington, William e Marquinhos, os quatro trabalhando para recuperarem-se de lesões. William é reincidente no departamento médico, Arboleda voltou de contratura muscular e logo retornou à lista de lesionados, enquanto Marquinhos e Welington tiveram estiramentos no músculo da coxa.

Além disso, a comissão de Hernán Crespo nunca teve tanto tempo à sua disposição para treinar a equipe e aperfeiçoar questões técnicas e táticas, devido ao calendário cheio.Com a pausa devido à data FIFA, o São Paulo conta com duas semanas para focar nos treinos e se preparar para um retorno importante das competições.

No dia 12 de setembro, o Tricolor enfrenta o Fluminense fora de casa, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.