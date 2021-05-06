Athletico vence Coritiba com dois de Vitinho em jogo atrasado pelo Campeonato Paranaense

O Athletico venceu o Coritiba por 2 a 1, na Arena da Baixada, nesta quinta-feira, em clássico válido pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense com dois gols do atacante Vitinho - que entrou na segunda etapa. Waguininho fez o placar se movimentar para o Coxa Branca.
A vitória no Atletiba colocou o Furacão na quinta posição do estadual, com 12 pontos somados em oito jogos. O Coritiba fica estacionado nos 13 pontos e se mantém na terceira posição. Caso mantenham estes lugares na tabela, ambos estarão classificados para a próxima fase do Paranaense.
Primeiro tempo:
A etapa inicial do Atletiba na Arena da Baixada seguiu todos os tópicos de um clássico genuíno, com jogo muito travado e poucas chances claras de gol para ambas as equipes.
Sem grandes perigos aos goleiros, a primeira vez que o Athletico chegou foi aos 26 minutos, com Matheus Babi. Após cobrança de escanteio por Jadson, o atacante conseguiu o cabeceio, mas a bola saiu e não deu trabalho para o goleiro Wilson.
Aos 36 minutos o Furacão quase saiu na frente no clássico em um lance que seria merecedor de placa. Nicolas ajeitou de cabeça para Fernando Canesin, que dominou no peito e virou uma bela bicicleta no ângulo. A pintura só não foi perfeita por parte dos donos da casa graças ao milagre de Wilson, que foi buscar a bola e evitou o 1 a 0 do Athletico.
A primeira e única chegada do Coritiba que deu trabalho ao goleiro Bento saiu apenas aos 45 minutos. Em boa jogada, Rafinha encontrou Igor na entrada da área, que chutou no canto esquerdo para boa intervenção do arqueiro do Furacão.
Segundo tempo:
Se a primeira etapa foi de muito suor e garra e pouca qualidade e chances de gol, os últimos 45 minutos foram diferentes e com menos de cinco minutos as equipes já tinham chegado com perigo.
Com menos de um minuto, o Athletico foi o primeiro a chegar ao ataque. Em boa troca de passes, Vitinho invadiu a área pela esquerda e encontrou Canesin, que soltou uma bomba para fora do gol.
A resposta da equipe Coxa Branca veio logo aos dois minutos e levou muito perigo. Após ótimo cruzamento de Igor, Waguininho - livre de marcação - cabeceou e a bola tirou tinta da trave do goleiro Bento.
Aos seis minutos os visitantes chegaram de novo. Após cobrança de escanteio, Aguilar afastou e a bola sobrou para Waguininho, que chutou com perigo ao gol do Furacão.
O Athletico foi de novo ao ataque com perigo aos 11 minutos, com Nicolas. Em bom cruzamento de Khellven, Nicolas subiu e cabeceou por cima do travessão de Wilson.
Com as equipes se arriscando mais na etapa complementar, o placar foi alterado aos 12 minutos. Em mais um ótimo cruzamento de Khellven, Vitinho cabeceou para o fundo das redes e deu a vantagem ao Athletico no clássico. Wilson até encostou na bola, mas não conseguiu tirá-la do curso do gol.
Pressionando a saída de bola dos visitantes, o Athletico quase fez o segundo aos 15 minutos. Wilson errou e entregou a bola para Matheus Babi, que tocou para Vitinho. O autor do primeiro gol chutou, mas a bola não teve a direção da meta Coxa Branca.
Buscando o empate, o Coritiba até chegou ao gol do Athletico, mas foi anulado pela arbitragem aos 23 minutos. Léo Gamalho balançou as redes do Furacão, mas a bola tocou no braço do centroavante e a comemoração não teve muito tempo.
A pressão Coxa Branca surtiu efeito e o empate saiu aos 33 minutos. Após ótimo cruzamento de Igor, Waguininho conseguiu o cabeceio na diagonal de Bento e colocou igualdade no placar da Arena da Baixada.
Quando o jogo se encaminhava para o fim com o placar em igualdade, o nome do jogo resolveu aparecer com uma pintura aos 45 minutos. De fora da área, Vitinho soltou uma bomba na gaveta de Wilson, que até tentou, mas não chegou na bola. Foi o segundo gol do Furacão e de Vitinho na partida.
Calendário
Com o clássico já no passado, tanto Athletico-PR quanto Coritiba voltam a campo no fim de semana, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense. O Furacão vai receber o Maringá enquanto o Coritiba vai visitar o Londrina.
FICHA TÉCNICA
ATHLETICO 2 X 1 CORITIBALocal: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Data-Horário: 06/05/2021 - 17h40 (de Brasília)Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)Auxiliares: André Luiz Severo (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)Cartões amarelos: Alvarado, Fernando Canesin (CAP); Willian Farias, Rafinha (COR)Cartões vermelhos: Willian Farias (COR)Gols: Vitinho (12'/2ºT), Waguininho (33'/2ºT), Vitinho (45'/2ºT)
Athletico: Bento; Khellven (Marcinho, aos 37/2ºT), Zé Ivaldo, Aguilar e Nicolas (Márcio Azevedo, aos 37/2ºT); Alvarado, Fernando Canesin, Denner (Vitinho, aos 0/2ºT) e Jadson (Lucas Halter, aos 28/2ºT); Carlos Eduardo (Reinaldo, aos 21/2ºT) e Matheus Babi. Técnico: António Oliveira.
Coritiba: Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Romário; Jhony Douglas (Matheus Sales, aos 38/2ºT), Willian Farias, Robinho (Igor Paixão, aos 16/1ºT) e Rafinha; Cerutti (Waguininho, aos 41/1ºT) e Léo Gamalho. Técnico: Gustavo Morínigo.