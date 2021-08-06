Athletico-PR x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Athletico-PR e São Paulo se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (07), às 18h, na Arena da Baixada. O Tricolor é o 17º colocado da competição, com 12 pontos, enquanto o Furacão é o sexto colocado, com 23 pontos conquistados. No Tricolor, o técnico Hernán Crespo poderá contar com a volta do zagueiro Arboleda, que se recuperou de uma contratura na coxa e treinou com o elenco nos últimos dias. Ele viajou ao Rio de Janeiro com a delegação para a partida contra o Vasco, mas não foi relacionado para o jogo de volta, na última quarta.
Em compensação, o Tricolor tem alguns desfalques importantes, como o atacante Rigoni, suspenso. Além dele, estão fora Eder, Luciano, Marquinhos, William e Diego Costa, lesionados, e Daniel Alves, com a seleção olímpica.
Já o Athletico quer fincar posição no G6 do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time pode poupar alguns jogadores pensando no duelo contra a LDU, pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (12). A equipe vem embalada pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Atlético-GO.
O técnico António Oliveira terá o desfalque do volante Christian, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve entrar na vaga dele é Léo Cittadini.
ATHLETICO-PR X SÃO PAULOLocal: Arena da BaixadaData e horário: 07 de agosto de 2021, às 18hÁrbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde acompanhar: a partida não terá transmissão da TV. Acompanhe pelo Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
ATHLETICO-PRBento; Marcinho, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Léo Cittadini e Terans (Jadson); Nikão, Vitinho e Renato Kayzer. Técnico: António Oliveira. Suspensos: Christian (3º Amarelo)Pendurados: Thiago Heleno, Erick, Renato Kayzer, Matheus Babi, Nikão e RichardVoltam de suspensão: Vitinho (3º Amarelo)
SÃO PAULOVolpi; Bruno Alves (Arboleda), Miranda e Léo; Orejuela, Luan, Gabriel Sara, Benítez e Reinaldo (Welington); Vitor Bueno (Rojas) e Pablo. Técnico: Crespo.Desfalques: William, Eder e Luciano (lesionados) e Daniel Alves (convocado para a seleção olímpica)Suspensos: Rigoni (Vermelho Direto)Pendurados: Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Reinaldo e LizieroVoltam de suspensão: Welington e Benítez (Ambos pelo 3º Amarelo)