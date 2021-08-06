futebol

Athletico-PR x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Equipes se enfrentam neste sábado, às 18h, na Arena da Baixada, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tricolor quer sair do Z4, enquanto Furacão busca se manter no G6...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 20:00

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Athletico-PR e São Paulo se enfrentam pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (07), às 18h, na Arena da Baixada. O Tricolor é o 17º colocado da competição, com 12 pontos, enquanto o Furacão é o sexto colocado, com 23 pontos conquistados. No Tricolor, o técnico Hernán Crespo poderá contar com a volta do zagueiro Arboleda, que se recuperou de uma contratura na coxa e treinou com o elenco nos últimos dias. Ele viajou ao Rio de Janeiro com a delegação para a partida contra o Vasco, mas não foi relacionado para o jogo de volta, na última quarta.
Em compensação, o Tricolor tem alguns desfalques importantes, como o atacante Rigoni, suspenso. Além dele, estão fora Eder, Luciano, Marquinhos, William e Diego Costa, lesionados, e Daniel Alves, com a seleção olímpica.
VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃOJá o Athletico quer fincar posição no G6 do Campeonato Brasileiro. No entanto, o time pode poupar alguns jogadores pensando no duelo contra a LDU, pela Copa Sul-Americana, na próxima quinta-feira (12). A equipe vem embalada pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o Atlético-GO.
O técnico António Oliveira terá o desfalque do volante Christian, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve entrar na vaga dele é Léo Cittadini.
ATHLETICO-PR X SÃO PAULOLocal: Arena da BaixadaData e horário: 07 de agosto de 2021, às 18hÁrbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde acompanhar: a partida não terá transmissão da TV. Acompanhe pelo Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
ATHLETICO-PRBento; Marcinho, Pedro Henrique (Zé Ivaldo), Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Léo Cittadini e Terans (Jadson); Nikão, Vitinho e Renato Kayzer. Técnico: António Oliveira. Suspensos: Christian (3º Amarelo)Pendurados: Thiago Heleno, Erick, Renato Kayzer, Matheus Babi, Nikão e RichardVoltam de suspensão: Vitinho (3º Amarelo)
SÃO PAULOVolpi; Bruno Alves (Arboleda), Miranda e Léo; Orejuela, Luan, Gabriel Sara, Benítez e Reinaldo (Welington); Vitor Bueno (Rojas) e Pablo. Técnico: Crespo.Desfalques: William, Eder e Luciano (lesionados) e Daniel Alves (convocado para a seleção olímpica)Suspensos: Rigoni (Vermelho Direto)Pendurados: Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Reinaldo e LizieroVoltam de suspensão: Welington e Benítez (Ambos pelo 3º Amarelo)

