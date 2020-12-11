Athletico-PR x Atlético-MG. Onde seguir, palpites e prováveis times

Athletico-PR e Atlético-MG entram em campo neste sábado, 12 de dezembro, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Furacão e Galo estão em disputas distintas na competição. Enquanto os paranaenses, na 12ª posição, com 28 pontos, briga para chegar ao G6 que leva à Libertadores 2021, o Galo ainda sonha com o título nacional, apesar da distância de sete pontos para o líder São Paulo. E, o time mineiro aposta justamente em um resultado positivo em Curitiba para “secar” o rival no clássico contra o Corinthians e no confronto direto entre eles, quarta-feira, 16, poder ter a chance de reduzir desvantagem Tricolor para apenas um ponto. O jogo não terá transmissão de TV, pois o Furacão não possui contrato para exibição na TV fechada, ou Pay per view. Confira abaixo, na ficha da partida como acompanhar o duelo. FICHA TÉCNICA​ATHLETICO-PR X ATLÉTICO-MG Data-Horário: 12 de dezembro, às 17hEstádio-Local: Arena da Baixada- Curitiba - (SP)Árbitro:Vinicius Gonçalves Dias Araújo (RJ)Assistentes: Alex Ang Ribeiro(SP) e Anderson José de Moraes Coelho(SP)VAR:Marcio Henrique de Gois (SP)Onde seguir: Itatiaia 95,7 FM, Super FM 91,7 FM e Tempo Real LANCE! Athletico-PR: Santos; Erick, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Felipe Aguilar) e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer.. Técnico: Paulo Autuori Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver, e Guilherme Arana; Allan, Hyoran, Keno, Savarino, Vargas e Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: o Furacão é favorito para 40% da redação, como o Galo que tem também 40% de apostadores. Os 20% restantes creem no empate.