Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Athletico-PR x Atlético-MG. Onde seguir, palpites e prováveis times

Furacão e Galo duelam neste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo não terá transmissão pela TV...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2020 às 18:24

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 18:24

Crédito: No jogo do turno, deu Furacão no Mineirão, em jogo da sexta rodada, que só foi disputado em novembro-Divulgação/Athletico-PR
Athletico-PR e Atlético-MG entram em campo neste sábado, 12 de dezembro, às 17h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Furacão e Galo estão em disputas distintas na competição. Enquanto os paranaenses, na 12ª posição, com 28 pontos, briga para chegar ao G6 que leva à Libertadores 2021, o Galo ainda sonha com o título nacional, apesar da distância de sete pontos para o líder São Paulo. E, o time mineiro aposta justamente em um resultado positivo em Curitiba para “secar” o rival no clássico contra o Corinthians e no confronto direto entre eles, quarta-feira, 16, poder ter a chance de reduzir desvantagem Tricolor para apenas um ponto. O jogo não terá transmissão de TV, pois o Furacão não possui contrato para exibição na TV fechada, ou Pay per view. Confira abaixo, na ficha da partida como acompanhar o duelo. FICHA TÉCNICA​ATHLETICO-PR X ATLÉTICO-MG Data-Horário: 12 de dezembro, às 17hEstádio-Local: Arena da Baixada- Curitiba - (SP)Árbitro:Vinicius Gonçalves Dias Araújo (RJ)Assistentes: Alex Ang Ribeiro(SP) e Anderson José de Moraes Coelho(SP)VAR:Marcio Henrique de Gois (SP)Onde seguir: Itatiaia 95,7 FM, Super FM 91,7 FM e Tempo Real LANCE! Athletico-PR: Santos; Erick, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Felipe Aguilar) e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer.. Técnico: Paulo Autuori Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver, e Guilherme Arana; Allan, Hyoran, Keno, Savarino, Vargas e Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: o Furacão é favorito para 40% da redação, como o Galo que tem também 40% de apostadores. Os 20% restantes creem no empate.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados