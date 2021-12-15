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futebol

Athletico-PR x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Com larga vantagem, o Galo está prestes e erguer seu segundo título da Copa do Brasil. Ao Furacão, resta buscar um pequeno "milagre" para levar o título...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 21:28

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 21:28

O Atlético-MG pode se tornar bicampeão da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 15 de dezembro. O Galo encara pela segunda vez o Athetico-PR na Arena da Baixada, às 21h30. O Furacão precisa de um resultado quase milagroso para vencer a competição mata-mata pela segunda vez, pois perdeu o primeiro jogo por 4 a 0, no Mineirão, exigindo pelo menos quatro gols de diferença para levar a decisão no pênalti, ou cinco tentos para conquistar a taça. Apesar da larga vantagem, o time mineiro segue sereno, sem fazer “oba-oba”, prometendo atenção total no duelo diante do Athletico em seus domínios. O técnico Alberto Valentim não terá o zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro problema é o meia Nikão, que ainda não se recuperou totalmente de um problema no tornozelo . Pedro Rocha deve ser o substituto. No lugar de Thiago Heleno, Zé Ivaldo é a opção mais óbvia Valentim. No Galo, o atacante Diego Costa é a maior dúvida, pois saiu do primeiro jogo com dores musculares e não sabe se terá condições de começar atuando. Fora essa dúvida, Cuca terá força máxima contra o Furacão em busca do segundo título da Copa do Brasil. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATHLETICO-PR x ATLÉTICO-MGData: 15 de dezembro 2021Horário: 21h30(de Brasília)Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Globo, Premiere, SporTvOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATHLETICO-PR (Técnico: Alberto Valentim)​Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Christian) e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Pedro Rocha, Renato Kayzer e David Terans. Desfalque: Thiago Heleno (suspenso) Dúvida: Nikão ATLÉTICO-MG (Técnico: CUCA)​Everson, Mariano, Réver (Igor Rabello), Junior Alonso, Guilherme Arana, Allan, Jair, Zaracho, Nacho (Vargas), Hulk e Keno. Desfalque: Nathan Silva (já jogou a Copa do Brasil pelo Atlético-GO) Dúvida: Diego Costa (problemas físicos)
Crédito: Naida,noMineirão,oGalogolerouotimeparanaensepor4a0eestámuitopertodobicampeonatodaCopadoBrasil-(Foto:GustavoOliveira/athletico.com.br

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