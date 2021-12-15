Athletico-PR x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG pode se tornar bicampeão da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 15 de dezembro. O Galo encara pela segunda vez o Athetico-PR na Arena da Baixada, às 21h30. O Furacão precisa de um resultado quase milagroso para vencer a competição mata-mata pela segunda vez, pois perdeu o primeiro jogo por 4 a 0, no Mineirão, exigindo pelo menos quatro gols de diferença para levar a decisão no pênalti, ou cinco tentos para conquistar a taça. Apesar da larga vantagem, o time mineiro segue sereno, sem fazer “oba-oba”, prometendo atenção total no duelo diante do Athletico em seus domínios. O técnico Alberto Valentim não terá o zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro problema é o meia Nikão, que ainda não se recuperou totalmente de um problema no tornozelo . Pedro Rocha deve ser o substituto. No lugar de Thiago Heleno, Zé Ivaldo é a opção mais óbvia Valentim. No Galo, o atacante Diego Costa é a maior dúvida, pois saiu do primeiro jogo com dores musculares e não sabe se terá condições de começar atuando. Fora essa dúvida, Cuca terá força máxima contra o Furacão em busca do segundo título da Copa do Brasil. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA ATHLETICO-PR x ATLÉTICO-MGData: 15 de dezembro 2021Horário: 21h30(de Brasília)Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Rafael da Silva Alves (RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Onde assistir: Globo, Premiere, SporTvOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM