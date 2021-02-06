Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Athletico-PR se manifesta nas redes sociais sobre a morte de Morro García

Ao contrário de Mario Celso Petraglia, clube deixou mensagem de condolências em sua conta no Twitter...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2021 às 19:50

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 19:50

Crédito: Getty Images
Ao contrário de Mario Celso Petraglia, o Athletico Paranaense lamentou em sua conta no Twitter a morte do atacante uruguaio Morro García, que foi encontrado morto, neste sábado, em sua casa, na cidade Mendoza, na Argentina.“O Athletico Paranaense presta condolências a todos os amigos e familiares de Morro García. Desejamos forças neste momento difícil”, mensagem escrita pelo Furacão em sua conta oficial na rede social.
A mensagem do clube foi na contramão do que escreveu o presidente Mario Celso Petraglia. O dirigente usou sua conta pessoal no Twitter para criticar o jogador e alfinetar a gestão que contratou o atacante uruguaio. Na oportunidade (2011), ele foi a contratação mais cara da história do Furacão.
“A mais cara contratação da história do CAP, veio com sentença de uso de cocaína e lesão irrecuperável no pé! Rescindimos com o atleta sem custo, não pagamos os 50% faltantes da compra em Euros, devolvemos os direitos econômicos e recebemos de volta U$ 1,0 milhão em caixa!”, escreveu o dirigente sobre o jogador.
“Vendido o El Morro receberíamos + U$ 1,0 milhão, não tinha talento nem mercado! A imprensa amiga daquela gestão jamais tocou nesse assunto! Cobram contratações nossas de pequenos valores que não deram certo! Sentimos muito o final triste desse menino que sempre foi problemático!”, escreveu o presidente criticando a gestão que comandava o clube.
Após a repercussão negativa das postagens, Petraglia disse que a interpretação do seu texto não foi entendida pelas pessoas. Pouco tempo depois, ele apagou as mensagens.
Morro García teve passagem muito apagada pelo time do Athletico-PR. Em um ano de clube, ele marcou apenas dois gols e participou de 16 jogos. Ele também jogou por Nacional-URU, River Plate-URU e Kasimpasa, da Turquia. No memento, ele atuava pelo Godoy Cruz, da Argentina, mas estava afastado por conta de problemas psiquiátricos e depressão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados