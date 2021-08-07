Athlético Paranaense x São Paulo terá trio de arbitragem envolvido em anulação polêmica de gol de Luciano

Crédito: Reprodução/Premiere

A partida deste sábado (7) entre Athlético Paranaense e São Paulo terá um reencontro curioso. O trio de arbitragem que apitará o jogo na Arena da Baixada é o mesmo que apitou o jogo do clube contra o Atlético Mineiro, no último Brasileirão. Na partida em questão, Luciano teve um gol anulado de maneira polêmica e, após muita discussão, o chefe de arbitragem da CBF reconheceu o erro na anulação do gol.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O trio em questão é comandado por Jean Pierre Gonçalves de Lima (RS) e tem, como auxiliares, Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS).

No jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, no dia 3 de setembro de 2020, pela sétima rodada do último Brasileirão, Luciano fez um gol em um toque leve após receber bom lançamento de Tchê Tchê. No lance, o auxiliar Lúcio Beiersdorf Flor ergueu a bandeira, apontando um impedimento no lance.

Após checagem do VAR, comandado por Rafael Traci (SC), a decisão de campo foi mantida e o gol foi anulado. Com a imagem divulgada, porém, foi possível afirmar que o atacante do Tricolor estava na mesma linha do penúltimo marcador e, portanto, o gol teria que ser validado.

Em entrevista ao Seleção SporTV, o presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, admitiu o erro do árbitro de vídeo na anulação do gol.

- Fizemos uma análise do lance. A linha realmente não é colocada (de forma correta). Há outros detalhes que temos na análise que a gente faz. Não adianta lutar contra a imagem. Claramente, a linha não está colocada de forma padrão. Não é erro da tecnologia. É um equívoco humano da colocação da linha de impedimento - explicou o ex-árbitro.

Assim, embora o auxiliar tenha apontado o impedimento, o maior equívoco foi por parte do VAR, comandado por Rafael Traci. O árbitro de vídeo, porém, não será comandado pelo juiz catarinense, mas sim pelo mineiro Emerson de Almeida Ferreira.A bola rola a partir das 19h deste sábado (7), na Arena da Baixada, em Curitiba, e o duelo e válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.