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futebol

Athletico marca no fim contra Velo e segue vivo na Copinha

Renan Viana marcou o único gol da partida ...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 15:15

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 15:15

O Athletico Paranaense teve um adversário complicado nesta quinta-feira (6), pela segunda rodada da Copinha 2022. A equipe empatou na estreia e precisava muito da vitória para seguir vivo e ela veio somente aos 35 minutos do segundo tempo, com gol de Renan Viana.
Com o resultado, o Furacão está na liderança com quatro pontos, passando o Velo Clube que está com três. Taquarussú com um e União São João sem nada, ainda duelam pela segunda rodada.EQUILÍBRIO!
A primeira etapa foi bem disputada, com ambas as equipes tendo oportunidades de marcar. No primeiro minuto, João Paulo recebeu na área e obrigou o goleiro do Furacão a trabalhar.
Em seguida, novamente o atacante apareceu bem. Os paranenses responderam também em duas jogadas, Danielzinho em chute cruzado, depois em falta cobrada.
GRANDE CHANCE!
Mais tarde, o Velo Clube teve a melhor chance da partida. Patrik chutou forte da entrada da área e Gabriel Pereira espalmou bem, no rebote, João Paulo não aproveitou. Com isso, as equipes foram para o intervalo zerados.
MAIS EQUILÍBRIO!
A segunda etapa foi mais morna, mas continuando equilibrada. O Velo Clube teve uma boa chance em cabeceio de Patrick. A melhor oportunidade do Furacão surgiu com uma bola que passou na frente do gol adversário.
ABRIU O PLACAR!O Athletico foi insistente no fim da partida e foi premiado. Aos 35 minutos de segundo tempo, Renan Viana abriu o placar para o Furacão. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Velo Clube 0 x 1 Athletico Local: estádio Doutor Hermínio Ometto, em Araras (SP)Data/horário: 06 de janeiro de 2022, às 13h15 (horário de Brasília)​Gols marcados: Renan Viana (35'/2T) (0-1)Cartões amarelos: Fábio, Allan (Velo Clube), João Vialle (Athletico)
VELO CLUBE: Maicon Alves, Bruno (Gabriel 9'/2T), Júlio Tognella, Allan, Fábio (Luan 37'/2T) e Marcelo Dorácio; Eric, Gabriel Prado e João Paulo; Marcelo Maçola (Roberto 27'/2T) e Patrick (Danilo 27'/2T). Técnico: Lúcio Borges.
ATHLETICO: Gabriel Pereira, Murillo, João Vialle, Dourado e Willian Jesus; Carlos Eduardo, Marcos Vinícius (Allan do Carmo - Intervalo) e Danielzinho (João Victor 40'/2T); John Mercado, Iago (Eduardo - Intervalo) e Léo Costa (Renan Viana - Intervalo). Técnico: Pablo Fernandez.
Crédito: Foto:JoséTramontin/athletico.com.br

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