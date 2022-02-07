Athletico abre vantagem, mas cede empate nos acréscimos ao União-PR

Na Arena da Baixada, o Athletico abriu dois gols de vantagem diante do União-PR, mas levou o empate nos minutos finais do confronto.

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CLASSIFICAÇÃO

Com a igualdade, o Furacão encerra a rodada com 7 pontos na 7ª colocação. O União-PR está na lanterna, com 1 ponto.

GOL RELÂMPAGO E PRESSÃO DO ATHLETICO

O jogo não tinha girado o primeiro ponteiro quando o Athletico balançou a rede. Léo Ataíde encontrou Reinaldo, que bateu firme para marcar. O gol deu confiança ao Furacão, que deu trabalho ao União-PR.

FURACÃO AMPLIA

Melhor em campo, o Athletico chegou ao segundo gol através de Davi Araújo. O atacante recebeu de Reinaldo e fuzilou para o fundo da rede.

FLAYSMAR SALVA

Na etapa final, o Athletico permaneceu em cima. O placar só não ficou mais elástico graças a Flaysmar, que praticou duas defesas nas finalizações de Wander e Davi Araújo.

GOL DO UNIÃO-PR

Sem forças para criar de maneira coletiva, bastou ao União-PR apostar na bola parada e foi graças a ela que o time marcou. Luccas Barreto cobrou falta da entrada da área, a bola pegou na barreira e tirou o goleiro, 2 a 1.

EMPATE AMARGO

No apagar das luzes, quando o União-PR pressionava o Furacão, o gol de empate saiu. Rodrigo Jesus finalizou e Wellisson empurrou para o gol, 2 a 1.