Athletico abre vantagem e toma gol do Londrina no fim pelas quartas do Paranaense

Crédito: Divulgação/Athletico-PR

Uma partida direcionada para a vitória do Athletico-PR sobre a Londrina na cidade de Cornélio Procópio na ida das quartas de final do Campeonato Paranaense acabou com o Tubarão arrancando o empate por 1 a 1 já nos minutos finais do confronto. Agora, para o compromisso de volta, uma nova igualdade levaria a decisão para as penalidades.

MARTELOU, MAS NÃO FUROU

Nos primeiros minutos do confronto, a disputa parecia estar em caráter de maior igualdade pelo menos no sentido da posse de bola e tentativa de imprimir o ritmo de jogo. Todavia, com o passar dos minutos, ficou clarividente a capacidade mais aguda do Furacão em transformar sua troca de passes em finalizações, principalmente quando Nikão usava sua velocidade e força nos chutes de fora da área para forçar o goleiro Matheus Albino a fazer boas defesas. A melhor chance da etapa inicial (em tom quase que inacreditável) apareceu com Nikão driblando duas vezes Matheus Albino e rolar na pequena área para Bissoli. O avante demorou demais para finalizar e o arqueiro do Londrina se recuperou fazendo uma defesa maravilhosa.

QUE IRONIA!

Quis o destino da partida onde a superioridade ofensiva do Athletico era latente que um erro defensivo do Londrina fosse a origem do tão perseguido tento do Rubro-Negro no Ubirajara Medeiros. Aos dois minutos do segundo tempo, Felipe Camillo errou no giro e teve a bola tomada por Léo Cittadini que, rapidamente, bateu rasteiro no extremo canto direito de Matheus Albino.

O TUBARÃO SAIU DA JAULA

Os espaços na defesa do Londrina continuavam aparecendo, mas o clube Celeste começou a ser mais eficiente na sua retomada de bola e começou a preocupar a zaga do Athletico. Com a capacidade, aliás, de fazer uma grande jogada onde o lateral-direito Pastor colocou Ruster Santos na pinta para bater forte e carimbar a trave esquerda de Santos que caiu na bola, mas não chegou nela.

SANTOS, O SALVADOR?

No momento em que o Tubarão melhorava na partida, um lance de "enrosco" dentro da grande área da equipe curitibana teve Uelber sendo derrubado por Bruno Leite, penalidade marcada pela arbitragem. O camisa 9 Júnior Pirambu foi pra bola e o goleiro Santos pulou bem no seu canto direito para defender não apenas a cobrança, mas também o rebote com a bola espirrando em Raí Ramos e indo pela linha de fundo.

NA BASE DA RAÇA