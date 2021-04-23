Athletic x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG entra em campo neste sábado, 24 de abril, às 19h, contra o Athletic, no Independência, pela 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O time alvinegro já confirmou a liderança desta etapa e a vaga nas semifinais. Já o time de São João Del Rei encerra sua participação na elite mineira após 50 anos de ausência e se garantindo para o campeonato de 2022 e com uma campanha boa, tendo flertado inclusive com o G4. A equipe de Cuca não terá os titulares, pois o Galo tem compromisso na terça-feira, 27, às 19h15, contra o América de Cali-COL pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. Os jovens que começaram a competição devem ter mais uma chance de mostrar o seu futebol.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDAATHLETIC X ATLÉTICO-MG Data: 24 de abril de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Estádio Independência, Belo Horizonte(MG)Árbitro:Ricardo Marques RibeiroAssistentes: Celso Luiz da Silva e Vivaldi Pedro BaetaOnde assistir: SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
ATHLETIC (Técnico: Gustavo Brancão)
Léo, Danilo, Rayan, Sidimar e Nathan; Christian, Wallace Lalado, Silvano, William Mococa, Ingro e Cassiano, Desfalques: sem desfalques ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Rafael; Mariano(Talison), Gabriel, Igor Rabello e Dodô; Dylan Borrero, Zaracho e Calebe; Sávio (Echaporã), Marrony (Matheus Lima) e Felipe Felício.
Desfalques: sem desfalques