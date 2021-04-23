Athletic x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Atlético-MG entra em campo neste sábado, 24 de abril, às 19h, contra o Athletic, no Independência, pela 11ª rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O time alvinegro já confirmou a liderança desta etapa e a vaga nas semifinais. Já o time de São João Del Rei encerra sua participação na elite mineira após 50 anos de ausência e se garantindo para o campeonato de 2022 e com uma campanha boa, tendo flertado inclusive com o G4. A equipe de Cuca não terá os titulares, pois o Galo tem compromisso na terça-feira, 27, às 19h15, contra o América de Cali-COL pela segunda rodada do Grupo H da Libertadores. Os jovens que começaram a competição devem ter mais uma chance de mostrar o seu futebol.