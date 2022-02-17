Athletic se posiciona e questiona pênalti marcado para o Atlético-MG

O Athletic, time de São Joao Del Rei, emitiu uma nota questionando o pênalti marcado para o Atlético-MG na derrota por 1 a 0, gol de Hulk, na noite de terça-feira, 15 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

A equipe do interior reclamou da falta marcada em Ademir pelo árbitro Paulo César Zanovelli, aos 49 minutos da etapa final. O Esquadrão de Aço chamou de "grotesca" o pênalti marcado. Confira a nota emitida pelo Athletic

O Athletic Club manifesta sua total indignação com a atuação da equipe de arbitragem composta pelos Srs. Paulo César Zanovelli da Silva, Felipe Alan Costa de Oliveira, Magno Arantes Lira e Daniel da Cunha Oliveira Filho, responsáveis pela condução da partida contra o Clube Atlético Mineiro ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2022.

Nos acréscimos do segundo tempo, o árbitro principal marcou pênalti a favor da equipe mandante em razão de suposta falta cometida por Sidimar em Ademir, oportunidade convertida por Hulk e que decretou a vitória do clube da capital.

Trata-se de jogada normal, em lance no qual, sem dúvida alguma, o zagueiro apenas utiliza seu corpo com força compatível para proteger a bola e possibilitar a sua recuperação pelo goleiro Pedro Rocha.

Importante destacar que, na disputa de bola anterior ao lance em questão, o árbitro faz nítido movimento indicando que iria marcar falta de Hulk em Kadu. Contudo, ao observar o trajeto da bola, opta por dar continuidade e, logo em seguida, assinala o pênalti.

A falha grotesca da arbitragem interfere não apenas no resultado desta partida específica, mas prejudica todo o trabalho a longo prazo que vem sendo desenvolvido pelo Athletic Club, que tem o Campeonato Mineiro Sicoob 2022 como a principal competição da equipe profissional.

Espera-se que os resultados sejam determinados exclusivamente pelo desempenho esportivo dentro de campo, não tendo como protagonistas aqueles que supostamente estão presentes para assegurar a condução imparcial, ética e em conformidade com os regulamentos.

Dessa forma, em respeito ao esporte, aos seus atletas, aos torcedores e à sua centenária história, o Athletic Club manifesta seu profundo descontentamento com a atuação da equipe de arbitragem e espera que a Federação Mineira de Futebol adote as medidas cabíveis para que erros como este não prejudiquem mais o espetáculo.