Athletic Bilbao x Real Sociedad; onde assistir e prováveis escalações

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A Real Sociedad irá ao San Mamés para encarar o Athletic Bilbao nesta quinta-feira, às 10h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. O clássico do País Basco encerra o ano de 2020, mas com muita disputa em jogo. Enquanto os visitantes brigam para se consolidar nas quatro primeiras colocações, os mandantes querem aproveitar o momento ruim do rival para subir na tabela.Equilíbrio

- Vi várias partidas do Athletic e vi um grande time. Estão jogando bem, são valentes e atrevidos na hora de realizar uma pressão alta. Não há favorito em clássico, mas vamos com vontade de sempre, é uma partida muito importante para a gente, para os nossos torcedores e queremos a vitória - afirmou Imanol, técnico da Sociedad.

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Má fase

Após um bom início, a Real Sociedad não vence há seis partidas, sendo três derrotas seguidas para Barcelona, Levante e Atlético de Madrid. Já o Bilbao somou quatro dos últimos seis pontos disputados, mas possui um time tecnicamente inferior ao rival de San Sebastián, que tem o 4º melhor ataque (25 gols marcados) e a 3ª melhor defesa do torneio (12 gols sofridos). Dos últimos cinco duelos entre os clubes, os visitantes venceram quatro e podem se recuperar no Campeonato Espanhol.

FICHA TÉCNICA:Athletic Bilbao x Real Sociedad

Data e horário: 31/12/2020, às 10h (de Brasília)Local: Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATHLETIC BILBAO (Técnico: Gaizka Garitano)Unai Simon; Capa, Alvarez, Martinez e Berchiche; Vencedor e Mikel Vesga; Marcos, Muniain e Berengeur; Iñaki Williams.