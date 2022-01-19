Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Athletic Bilbao x Barcelona: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei

No último encontro entre as duas equipes na Copa do Rei, Barcelona goleou o time basco por 4 a 0 e conquistou o título de campeão em 2021...
LanceNet

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:10

O Barcelona visita o Athletic Bilbao nesta quinta-feira, às 17h30 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei. Ambos os clube chegam cabisbaixos após terem sido derrotados para o Real Madrid na Supercopa da Espanha, mas buscam uma vitória para mudar o astral para a sequência da temporada.JOGO COMPLICADO- A partida do início da temporada nos serve de referência. O Bilbao tem um dos melhores treinadores dos últimos anos. É um rival muito intenso, agressivo. Exigem muito, principalmente em sua casa. Saem muito bem em contra-ataques. Mas chegar longe nesse torneio nos anima - disse Xavi, comandante do Barcelona.
ÚLTIMOS JOGOS​No primeiro turno da La Liga, ambas as equipes empataram em San Mamés por 1 a 1. No entanto, na última Copa do Rei, Barcelona e Bilbao decidiram o título e o clube culé aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre os bascos e levantaram o caneco.
FICHA TÉCNICA:Athletic Bilbao x Barcelona
Data e horário: 20/1/2022, às 17h30 (de Brasília)Local: Estádio San Mamés, em Bilbao (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ATHLETIC BILBAO (Técnico: Marcelino)Agirrezabala; Alex, Vivian, Martinez e Lekue; Nico Williams, Nolaskoain, Vesga e Serrano; Raúl Garcia e Berenguer
Desfalques: Unai Núñez, Unai Vencedor and Asier Villalibre (machucados)
BARCELONA (Técnico: Xavi)Neto; Alves, Mingueza, Lenglet e Alba; Nico, Busquets e Frenkie de Jong; Ferran Torres, Luuk de Jong e Fati
Desfalques: Samuel Umtiti, Eric Garcia e Sergi Roberto (machucados)
Crédito: ANDER GILLENEA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados