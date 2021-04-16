futebol

Athletic Bilbao x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

Partida deste sábado definirá o vencedor da Copa do Rei 20/21...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 14:49

LanceNet

Crédito: AFP
A Copa do Rei está próxima de ter um vencedor na temporada 20/21. Neste sábado, o Athletic Bilbao recebe o Barcelona, às 16h30 (de Brasília), pela final da competição. Quem vencer levará o troféu.
O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, falou sobre o que espera da partida e elogiou a equipe do Athletic.- Temos que ser bons com e sem bola. Se há algo que perdemos nas últimas partidas é nosso jogo sem bola. Ambas as equipes tiveram um caminho difícil para chegar à final. É uma equipe muito competitiva e será o nosso quarto encontro da temporada, todos jogos disputados até ao momento. É uma equipa física com muito espírito e usa muito bem as bolas paradas.
FICHA TÉCNICAAthletic Bilbao x BarcelonaData e horário: 17/04/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Olímpico de La Cartuja (Sevilha, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESAthleticSimon; De Marcos, Nunez, Martinez, Lekue; Berenguer, Vencedor, D Garcia, Muniain; R Garcia, Williams
BarcelonaTer Stegen; De Jong, Piqué, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Griezmann, Messi, Dembélé

