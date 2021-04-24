Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

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Neste domingo, o Athletic Bilbao recebe o Atlético de Madrid no Estádio San Mames, na cidade de Bilbao, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), é fundamental para o Atlético seguir na briga pelo título.

Veja a tabela do EspanholO Athletic Bilbao, décimo colocado do Campeonato Espanhol com 38 pontos somados em 31 partidas, segue longe de uma vaga nas competições europeias. Por agora, a equipe busca apenas melhorar a sua posição na tabela, mas sem um grande objetivo.

- Vencer o líder seria um grande golpe moral. Tenho certeza que o time vai competir. É um belo desafio. Eles são caracterizados por sofrerem poucos gols. É difícil segurar essa equipe, mas temos que ser constantes no jogo e na intensidade - disse Marcelino, treinador do Athletic.

Líder do Campeonato Espanhol com 73 pontos em 32 partidas, o Atlético de Madrid enxerga cada vitória como uma batalha para afastar rivais como Real Madrid e Barcelona da briga pelo título. Contra o Athletic, levar os três pontos é essencial.

- Enfrentamos um rival competitivo com ilusão e entusiasmo - disse Diego Simeone, treinador da equipe do Atlético de Madrid.FICHA TÉCNICAATHLETIC BILBAO x ATLÉTICO DE MADRID - Campeonato Espanhol: 32ª rodada

Data e horário: 25/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: San Mames, em Bilbao (ESP)Árbitro: Pablo González FuertesAssistentes: Jesús Gil Manzano e Ángel Nevado RodríguezOnde assistir: ESPN Brasil

ATHLETIC BILBAO (Treinador: Marcelino)Unai Simón; Capa, Unai Núñez, Iñigo Martínez e Balenziaga; Berenguer, Unai Vencedor, Mikel Vesga e Jon Morcillo; Iñaki Williams e Asier Villalibre.

Desfalques: Muniain, Esnal e Zarraga (lesionados).

ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Savic, Felipe e Renan Lodi; Trippier, Koke, Herrera, Carrasco, Saúl e Llorente; Correa.