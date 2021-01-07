Athletic Bilbao x Atlético de Madrid: a maior rivalidade entre clubes irmãos em La Liga

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Athletic Club e Atlético de Madrid têm mais um encontro marcado no Wanda Metropolitano, no início da tarde deste sábado (09), às 12h15 (de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada da LaLiga Santander 2020/2021 - e que reúne dois clubes cujas histórias foram entrelaçadas desde o início.Afinal, vale lembrar que o Atlético de Madrid foi fundado em abril de 1903 como "Athletic Club de Madrid", com os fundadores sendo torcedores bascos do Athletic Club de Bilbao que estudavam na capital espanhola e queriam manter a conexão com sua equipe.+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE LA LIGACom o então Athletic Club de Madrid passando a utilizar as mesmas cores de seu “clube formador”, que havia sido fundado cinco anos antes - com as camisas quadriculadas azuis e brancas, antes de mudarem para as listras vermelhas e brancas atuais em 1911, depois de receberem um conjunto uniformes feitos originalmente para o clube inglês Southampton.

Os dois ‘Atletis’, inclusive, foram tão próximos nos primeiros anos que não tiveram permissão para se encontrar em competições oficiais. Eles até compartilhavam jogadores às vezes; o atacante Manuel Garnica Serrano, do time de Madri, foi "emprestado" aos bascos na final da Copa do Rei de 1911, onde marcou até um gol contra o CD Espanyol de Barcelona.+ Lucas Veríssimo no Benfica! Relembre 15 vendas relevantes de clubes brasileiros nos últimos anosÀ medida que o futebol espanhol se tornava mais formalizado e profissional, os dois clubes acabaram se separando. Em 1921, a equipe de Bilbao foi coroada campeã nacional após uma vitória por 4 a 1 sobre os 'irmãos' de Madri, em San Mames. A plena autonomia foi bem estabelecida quando ambos se tornaram membros fundadores da LaLiga em 1928/1929. O primeiro encontro na elite espanhola ocorreu em 7 de abril de 1929, no Estádio Metropolitano, em Madri, com os visitantes vencendo por 3 a 2.

As conexões entre as equipes continuam até hoje. O diretor esportivo do Athletic, Jose Maria Amorrortu, foi diretor das categorias de base no Atlético entre 2006 e 2011, trabalhando com as atuais estrelas da equipe, incluindo Koke, Lucas Hernandez e Saul Ñiguez antes de se mudar para o norte - ajudando a desenvolver talentos bascos locais, como Iñaki Williams e Iker Muniain.

Outra curiosidade fica por conta do atual jogador do Athletic, Raul Garcia, que além de já ter feito 216 aparições na LaLiga pelo Atlético de Madrid entre 2007 e 2015. O gol do meia nascido em Pamplona, no empate em 1-1 em San Mames algumas temporadas atrás, significa que ele é um dos poucos que já balançou as redes para os dois lados no clássico.